Eisbären kommen mit langem Atem ins Halbfinale

Berlin muss in die Verlängerung für den entscheidenden Sieg gegen Wolfsburg. Am Ende der regulären Zeit ging es Schlag auf Schlag.

Berlin. Das Play-off hat mitunter einen für die Fans eher unangenehmen Nebeneffekt. Die Siege zu feiern, wie sie fallen, ist recht schwierig. Zumindest gemeinsam mit der Mannschaft, denn die verzichtet dem Ritual entsprechend nach den meisten Partien auf Ehrenrunden. Erst nach dem letzten Sieg einer Serie wird gemeinsam gefeiert – was den Anhängern des EHC Eisbären am Freitag in der Mercedes-Benz Arena wieder ein sehr intensives Erlebnis verschaffte. Wenn auch ein etwas verspätetes. Denn das 7:6 (1:2, 3:1, 2:3, 1:0) nach Verlängerung vor 13.928 Zuschauern gegen die Grizzlys Wolfsburg war der vierte notwendige Erfolg, um in das Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einzuziehen. Mit 4:1 Siegen bezwangen die Berliner die Niedersachsen in der "Best of seven"-Serie.

Der Weg zum letzten Erfolg war ein sehr holpriger. Fast unnötig erschien die Spannung, die sich am Ende aufbaute. Der Sieger stand im Prinzip fest, als die Eisbären im letzten Drittel mit zwei Treffern führten. Doch als sie das Tempo drosselten, kämpften sich die Wolfsburger zurück und erzwangen die Verlängerung, in der Rihards Bukarts das Spiel schnell entschied (63.).

Lange wirkte die Partie nicht, als wäre sie die fünfte in einer Viertelfinal-Serie, noch dazu mit dem drohenden Aus für einen der Kontrahenten. Geduld ist eine Tugend, sicher, aber die Berliner schienen demonstrieren zu wollen, dass sie in dieser Hinsicht unschlagbar sind und ließen es äußerst kontrolliert angehen. Auf der anderen Seite durfte man bei den Niedersachsen ein wenig verzweifelten Kampf erwarten, doch stattdessen agierten sie ruhig und besonnen. Die Emotionen bewegten sich zunächst auf niedrigem Niveau. Dazu trug der Spielverlauf einiges bei. Die Eisbären starteten beschwingt, aber nicht zwingend. Wolfsburg bekam, was es brauchte und nutzte das erste Überzahlspiel mit seiner starken Powerplay-Formation konsequent zur Führung durch Tyson Mulock (11.).

Offener Schlagabtausch in den letzten Minuten

Das tat dem Selbstvertrauen der von Verletzungen gebeutelten Grizzlys gut, selbst der Ausgleich durch Martin Buchwieser (19.) konnte sie nicht erschüttern. Ein Distanzschuss von Robert Bina (20.) und ein weiterer Treffer des früheren Berliners Mulock (24.) sorgten zwischenzeitlich für ein Resultat jenseits aller Erwartungen.

Der dauerhafte Druck, mit dem die Mannschaft von Uwe Krupp den angeschlagenen Gegner zermürben wollte, fehlte bis dahin. Vielmehr ruhten sie offenbar ganz in dem Bewusstsein der eigenen Stärke. Mit einem Überzahlspiel, dem ersten, setzten die Eisbären diese Überzeugung auch in Zahlen um, Nicholas Petersen verkürzte auf 2:3 (28.). Anschließend zogen die Eisbären das Tempo an und Buchwieser (30.) sowie Marcel Noebels (35.) drehten die Partie, Louis-Marc Aubry traf zum 5:3 (50.).

An diesem Punkt verdeutlichte es sich noch einmal, dass die Berliner aufgrund der besseren personellen Ausstattung einfach den längeren Atem besitzen. Allerdings hielten sie ihre Linie nicht konsequent, so dass sich ein offener Schlagabtausch entwickelte in den letzten Minuten. Kristopher Foucault (57.) und Philip Riefers (58.) glichen aus, Noebels traf zum 6:5 (59.), Foucault zum 6:6 (59). Die ganze Aufregung legte sich erst mit dem Treffer von Bukarts. Am Gründonnerstag beginnt nun die Halbfinalserie, gegen wen, muss sich erst noch erweisen.

Viertelfinale: EHC München - Pinguins Bremerhaven 4:1/Play-off-Endstand 4:1; ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 3:4/Play-off-Endstand 1:4; Nürnberg Ice Tigers - Kölner Haie 3:2/Play-off-Stand 3:2.

