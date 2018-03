Draisaitl durchbricht die 200-Punkte-Grenze

Raleigh. Angeführt von Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL ein Torfestival gefeiert. In der Nacht zum Mittwoch besiegten die Kanadier die Carolina Hurricanes auswärts mit 7:3. Draisaitl war hierbei der überragende Mann: Der Stürmer erzielte nicht nur seinen 23. Saisontreffer, sondern legte auch noch gleich drei Tore auf.

Mit seinen vier Scorerpunkten durchbrach Draisaitl die 200er-Grenze. Nach 260 Einsätzen in der Hauptrunde steht der gebürtige Kölner jetzt bei 73 Treffern und 130 Vorlagen, das macht 203. "Er spielt schon die ganze Saison gut. Offensiv und defensiv", sagte Trainer Todd McLellan: "Wenn du der Beste sein willst, bist du es auch oft."

Die Play-off-Chancen der Oilers bleiben jedoch schwindend gering. Bei neun ausstehenden Partien in der NHL-Hauptrunde hat der Vorjahres-Viertelfinalist 17 Punkte Rückstand auf ein Wildcard-Ticket. Sollte Edmonton tatsächlich die Play-offs verpassen, wäre dies zumindest gut für die deutsche Nationalmannschaft. Draisaitl könnte dann von Beginn an bei der WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) mitwirken.

Für Draisaitls Nationalmannschaftskollegen Tobias Rieder und Tom Kühnhackl geht es derweil wahrscheinlich in die NHL-Meisterrunde, auch wenn beide verloren. Während Rieder mit den Los Angeles Kings den Winnipeg Jets nach Verlängerung mit 1:2 unterlag, mussten sich Kühnhackl und Meister Pittsburgh Penguins überraschend den New York Islanders um den deutschen Verteidiger Dennis Seidenberg mit 1:4 geschlagen geben. Als Zweiter und Dritter ihrer Divisionen liegen jedoch Kings und Penguins aussichtsreich im Play-off-Rennen.

