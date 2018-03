Plötzlich ist Wissmann bei den Eisbären obenauf

Wolfsburg/Berlin. Zu Saisonbeginn war Kai Wissmann von den Eisbären Berlin nach seinem Lieblingsverteidiger gefragt worden. Seine Wahl fiel auf Drew Doughty von den Los Angeles Kings, weil der auch im Spiel nach vorn stets gefährlich sei. "Ich finde, dass die offensiven Verteidiger eher auffallen als die guten defensiven Verteidiger", sagte Wissmann damals. Vermutlich liegt es daran, dass er selbst immer noch ein wenig im Schatten seiner Abwehrkollegen steht, obwohl er in den vergangenen beiden Spielzeiten mehr Partien absolviert hat als jeder andere Verteidiger im Aufgebot. Nur Tore schießt Wissmann äußerst selten. Erst eines ist ihm bislang in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gelungen, und das liegt anderthalb Jahre zurück. In dieser Saison blieb der 21-Jährige gar als einziger Stammspieler im Berliner Kader gänzlich ohne Torerfolg.

In Schwenningen war er noch ein Stürmer

Dabei weiß er, wo das Tor steht. Bevor Wissmann als 15-Jähriger nach Berlin wechselte, hatte er in Schwenningen sogar als Stürmer gespielt. Erst bei den Eisbären Juniors wurde er zum Verteidiger umgeschult – eine Idee von Steffen Ziesche, der mittlerweile als Co-Trainer für das DEL-Team mitverantwortlich ist. "Das liegt mir mehr. So habe ich das ganze Spielfeld vor mir und kann meine Pässe spielen", sagt Wissmann.

Das tut er im Play-off bisher hervorragend. In drei Spielen der Viertelfinalserie gegen die Grizzlys Wolfsburg war Kai Wissmann bereits vier Mal an einem Torerfolg der Berliner beteiligt. Auch wenn ein eigener Treffer nach wie vor nicht dabei war, zeigt er deutlich, dass er sehr wohl Offensivqualitäten besitzt.

In Wolfsburg sind Defensivqualitäten gefragt

Mit vier Scorerpunkten ist Wissmann aktuell sogar der punktbeste EHC-Verteidiger. Selbst in der Liga sind mit Ingolstadts Ville Koistinen und Nationalmannschaftskapitän Christian Ehrhoff aus Köln momentan nur zwei Abwehrspieler besser. "Wenn ich die Chance habe, mit nach vorn zu gehen, dann mache ich das auch", sagt Wissmann. Beim 8:1-Sieg gegen die Grizzlys gab es dazu am Sonntag gleich mehrere Gelegenheiten. Beim vierten Spiel in Wolfsburg (19.30 Uhr, live bei Telekomsport) dürfte es am Mittwoch enger zugehen – dann sind zuallererst Wissmanns defensive Qualitäten gefragt. "Wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die wir selbst beeinflussen können", sagt Eisbären-Trainer Uwe Krupp, "und das sind in erster Linie Disziplin und Zweikampfverhalten."

Auch hier hat der jüngste Eisbär im Stammkader in dieser Saison noch einmal einen Schritt nach vorn gemacht. Im Sommer hatte er deutlich an Muskelmasse zugelegt, zudem entwickelt Wissmann auf dem Eis immer mehr Routine. "Das erste Jahr im Profikader war schon gut gewesen, aber jetzt läuft es noch einmal besser", sagt er. Wissmann ist ein Paradebeispiel dafür, dass man mit harter Arbeit auch bei einem Spitzenteam den Sprung aus der Jugend in die erste Mannschaft schaffen kann.

Wie Jonas Müller will er es ins Nationalteam schaffen

Wenn er sich weiter so entwickelt, kann er vielleicht bald in die Fußstapfen des zweiten Verteidigers treten, den er Anfang der Saison als Vorbild genannt hat. Das ist nämlich Teamkollege Jonas Müller, der mit der deutschen Nationalmannschaft in Pyeongchang gerade die olympische Silbermedaille gewonnen hat. Mit Müller ist er auch privat gut befreundet, beide wohnen im selben Block. "Das Nationalteam ist ganz klar auch ein Ziel von mir", sagt Kai Wissmann. Spätestens dann würde er wohl aus dem Schatten seiner offensiveren Kollegen heraustreten.