Eisbären müssen ihre Gefühle kontrollieren

Die Berliner wollen sich in Wolfsburg nicht provozieren lassen. Das ging in Spiel zwei gründlich daneben. Auswärts soll der dritte Sieg.

Berlin. Von der ursprünglichen Art war nicht mehr viel übrig. Die Aggression fehlte, die Wut, der Wille. Normalerweise zeichnet sich das Spiel der Grizzlys Wolfsburg durch diese Attribute aus, gerade in der entscheidenden Phase der Saison. "Das ist eine erfahrene Mannschaft, die im Play-off noch mal den letzten Tick herauskitzeln kann", sagt André Rankel, der Kapitän des EHC Eisbären. Im dritten Viertelfinalduell zwischen den Berlinern und den Niedersachsen war davon allerdings wenig zu sehen. Das Resultat von 8:1 für den EHC dient als rekordhafter Beleg dafür, denn nie zuvor hatten die Berliner im Play-off der Deutschen Eishockey Liga (DEL) höher gewonnen.

Ergebnisse müssen in der K.o.-Phase nicht immer groß bewertet werden, ein schlechtes Spiel lässt sich in einer Serie schnell wettmachen. So taten es die Wolfsburger auch nach dem 1:4 zum Auftakt, sie konterten es mit einem 5:2 daheim. Wenn am Mittwoch in Wolfsburg die vierte Partie von maximal sieben ausgetragen wird, sollte das 8:1 also aus den Köpfen der Berliner verschwunden sein. Sie dürfen die gleichen Fehler nicht noch einmal machen. Und sich nicht davon leiten lassen, dass der verletzungsbedingt geschwächte Gegner eine leichte Beute ist.

Wolfsburg wird sich zu Hause anders präsentieren

Aggression, Wut und Wille werden zurückkehren bei den Niedersachsen, sie werden rauer auftreten, provozierend. "Wir hatten nach dem letzten Spiel in Wolfsburg ein Meeting, wo wir das intern angesprochen haben. Wir haben uns anjucken lassen. Das war nicht okay, wie wir uns da präsentiert haben. Ich glaube, das hat auch jeder gesehen, dass es nichts bringt", sagt Verteidiger Jens Baxmann. Sein Team ließ sich hinreißen in Spiel zwei und mischte ordentlich mit, 97 Strafminuten waren die Folge – und vier Gegentore in Unterzahl.

Angesichts der zahlreichen Ausfälle der Niedersachsen scheint die Kontrolle der eigenen Gefühle derzeit die größte Herausforderung in der Serie zu sein. "Wir haben daraus gelernt, das wollen wir beim nächsten Spiel zeigen. Wenn wir unsere Leistung zeigen, diszipliniert sind, dann haben wir auch in Wolfsburg eine gute Chance zu gewinnen", sagt Baxmann. Gegen mögliche Provokationen gebe es auch immer Möglichkeiten, "auf faire Art und Weise, ohne auf die Strafbank zu wandern, wie man dem Gegner wehtun kann". Spielerische Lösungen meint der Verteidiger, die sich mit dem großen Vorteil des weitgehend gesunden Personals leichter finden lassen. Selbst wenn die Gegenwehr im Vergleich zum Sonntag deutlich steigt.