Eisbären-Trainer Krupp muss seinen Sohn besiegen

Berlin. Jetzt ist Ruhe, kein Wort mehr. Zwar laufen sie sich alle zwei bis drei Tage über den Weg, aber geredet wird nicht miteinander. Uwe Krupp hat mit sich zu tun, mit dem EHC Eisbären, den er trainiert. Björn Krupp kümmert sich um sein Spiel, um die Grizzlys Wolfsburg, für die er aufläuft.

Grundsätzlich nichts Neues für die beiden, diese Familienduelle in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). "Beim ersten Mal war es schon ein bisschen witzig. Aber jetzt ist es Routine", sagt Sohn Björn. Eine ganze Serie von Spielen als Gegner erlebten die beiden allerdings noch nicht, daher verändert sich nun die Kommunikation etwas. "Im Play-off ist Sendepause", sagt Vater Uwe. Nach der zweiten, ziemlich rauen Partie im Viertelfinale, die der EHC 2:5 verlor und viele Strafzeiten kassierte, wäre ohnehin zu viel Konfliktpotenzial im Spiel. Die Strategie der Krupps hat also durchaus ihren Vorteil.

Björn im olympischen Silberteam

Vater und Sohn redeten im Vorfeld allerdings miteinander. Nicht über Berlin, nicht über Wolfsburg, nicht über die DEL. Sie hatten ein größeres Thema. Schließlich spielt sich wirklich Historisches im deutschen Eishockey nicht mehr ohne Krupps ab. "Das war eine Riesensache", sagt Uwe zur Silbermedaille der Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Südkorea. Mit im Team: Verteidiger Björn Krupp, Sohn eines der Größten, den diese Sportart hierzulande zu bieten hat. Uwe Krupp sorgte für bedeutende Meilensteine, war der erste Deutsche, der den Stanley Cup in der NHL gewann. Er führte das Nationalteam als Bundestrainer 2010 zum sensationellen 4. Platz und zum besten WM-Ergebnis seit 1953. Nun war Björn Teil des größten Erfolgs der Nationalmannschaft überhaupt.

Den Vater erfüllt das mit riesiger Freude. "Björn hat keinen einfachen Weg genommen. Das Trikot kann schon mal schwer werden mit dem Namen drauf", sagt Uwe (52). Die Nominierung für Olympia war nicht selbstverständlich gewesen, erst zum zweiten Mal nach der WM 2015 gehörte der 27-Jährige bei einem großen Turnier zum Kader. Die Abwesenheit der NHL-Profis in Pyeongchang half dabei, doch Björn setzte sich trotzdem auch gegen höher eingeschätzte Konkurrenten durch in der Gunst von Bundestrainer Marco Sturm. "Mein Spiel zu spielen, hat mich nach Südkorea gebracht", sagt Björn. Das ist sehr defensiv, einfach und körperbetont.

Der Vater trainierte den Sohn

Das sind andere Qualitäten, als sein Vater sie einst aufs Eis brachte. Uwe hatte auch offensiv viel Ausstrahlung, er war jemand, der auffiel. Björn sieht man meistens nicht. Doch auch solche Spieler nehmen wichtige Rollen ein. Wie Björn seine ausfüllt, hängt eng mit dem Vater zusammen. Der trainierte ihn, als er erst relativ spät mit dem Eishockey anfangen wollte. Was schließlich auch die Zukunft von Uwe beeinflusste. Die Trainerlaufbahn schlug er nur wegen seines Sohnes ein.

Beide verbrachten in Köln gemeinsame Jahre in der DEL, in denen sie aufgrund der besonderen Konstellation nur selten einfach Vater und Sohn sein konnten. Der Entwicklung von Björn halfen die neuen Einflüsse in Niedersachsen. Pavel Gross ist ein Trainer, der junge Spieler verbessern kann. "Pavel hat mich gesehen und Sachen aus mir herausgeholt, von denen ich selbst überrascht bin", so Björn. Sein Vater schätzt den Kollegen, obwohl dessen Fähigkeiten den Eisbären nun das Leben schwer machen.

Eisbären empfangen Wolfsburg Sonntag zu Spiel drei

In der "Best of seven"-Serie steht es 1:1, Spiel drei findet am Sonntag in der Mercedes-Benz Arena statt (15 Uhr, Sport 1). "Wir müssen kompakt, unangenehm und natürlich hart spielen. Wir müssen ihnen unter die Haut gehen", sagt Björn, der groß empfangen wurde nach der Rückkehr aus Südkorea. In Wolfsburg bedeutet das eine Einladung als Stargast zur Betriebsversammlung von Volkswagen. Die nächste wäre sicher fällig beim Titel mit den Grizzlys. Zweimal stand der Klub zuletzt im Finale. Da war der Sohn deutlich erfolgreicher als der Vater mit dem EHC. "Ich bin stolz, wie er seine Karriere angeht", sagt der über Björn. In etwa einer Woche kann er auch wieder mit ihm reden.