Die Eisbären auf Titelmission

Die Berliner starten am Mittwoch mit neuem Selbstbewusstsein in die Viertelfinal-Serie gegen die Grizzlys Wolfsburg.

Berlin. Die Frage drängt sich auf, ganz eindeutig. Zwar freuen sie sich beim EHC Eisbären immer noch, dass ihnen in den letzten drei Spielen der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) der Sprung vom dritten auf den zweiten Rang geglückt ist. Doch wozu soll das gut sein? Selbst Uwe Krupp kann sich den Bedenken nicht ganz entziehen. "Statistisch gesehen hat sich der zweite Platz in den vergangenen Jahren nicht bewährt", sagt der Trainer. Faktisch betrachtet flog der Zweite in den vergangenen vier Jahren im Viertelfinale immer raus. Welchen Sinn hat der Endspurt also gemacht?

Krupp lässt sich die jüngsten Siege nicht schlecht reden. "Ich denke darüber nicht so viel nach", sagt er bezüglich der Geschichte um den zweiten Platz. Vor dem Beginn des Viertelfinales, in dem die Berliner ab Mittwoch (19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena) in maximal sieben Spielen auf die Grizzlys Wolfsburg treffen, überwiegt die angenehme Atmosphäre, die beste Punkterunde seit acht Jahren abgeliefert zu haben. Der Trainer selbst ist stolz auf die bisher beste Saison seiner Amtszeit, die Ende 2014 begann. Das sind keine Daten, die viel Platz für Zweifel lassen.

Zusammenhalt als neue Stärke

Im Gegenteil, sie machen Lust auf mehr. Während alle ehrfürchtig auf RB München schauen, den Titelverteidiger, der zwei Jahre in Folge Meister wurde, sagt Krupp: "Ich glaube, dass München zu schlagen ist." Zwar räumt er allen acht Viertelfinalisten eine Titelchance ein. Doch seine Worte zeigen, dass die Eisbären wieder dieses Selbstverständnis entwickelt haben, das sie einst über Jahre begleitet hat und zum siebenfachen Meister, zum Rekordtitelträger der DEL machte. Man spürt den Hunger wieder.

Dass der so schnell zurückkehren würde, stand vor der Saison nicht zu erwarten. Doch die tiefgreifenden Veränderungen, die mit der intensivierten Kooperation mit den Los Angeles Kings, dem Partnerklub aus der nordamerikanischen NHL, einhergingen, brachten den EHC viel rasanter als erhofft in der Entwicklung voran. Auf allen Ebenen fruchteten die Umbesetzungen, die so zahlreich waren wie lange nicht. "Die Leute, die dazu gekommen sind, haben eine sehr gute Qualität, die uns sehr weitergeholfen hat", sagt Kapitän André Rankel. Die sportliche Seite ist das eine, es gibt aber noch eine andere. "Wir sind eine gute Gruppe in der Kabine, das muss man echt sagen, das erleichtert vieles. Du weißt, dass du auf dem Eis weniger Probleme hast", so Rankel. Zusammenhalt ist ein wichtiger Faktor im Play-off, ein entscheidender sogar.

Der wahre Wert der ersten Reihe zeigt sich jetzt

Mit Siegen lässt sich dieser Zusammenhalt schneller finden. "Der Erfolg hat uns zusammengeschweißt", sagt Krupp. Ob die nächsten Bewährungsproben ebenso für die Eisbären ausgehen, hängt auch vom Auftreten der Topreihe ab. Hier lag in den beiden Vorjahren eines der größten Probleme der Berliner. Die dominanten Stürmer der Hauptrunde konnten im Play-off nicht mehr den gleichen Einfluss auf die Mannschaft ausüben wie zuvor. Das forcierte das Ausscheiden im Viertelfinale gegen Köln 2016 und verhinderte ein noch besseres Auftreten gegen München im Halbfinale 2017.

Mit Sean Backman und James Sheppard stehen zwei der neuen Spieler in der aktuellen Topreihe. Beide haen großen Eindruck hinterlassen neben Nicholas Petersen. Gerade auf Sheppard, dem enorm durchsetzungsfähigen Mittelstürmer, ruht nun die Zuversicht, dass die erste Sturmreihe das Spiel des EHC weiter prägen kann. "Der Einsatz im Play-off ist höher, du musst dein Spiel irgendwie auf die nächste Stufe bringen", sagt der Kanadier, der 431 Partien in der NHL absolviert hat. Diese Erfahrung kann sich als wichtiger Aspekt erweisen, wenn die Spiele intensiver werden.

Glaube an die eigene Stärke ist so groß wie lange nicht

Die jüngsten Auftritte der Eisbären veranschaulichten, dass die Abhängigkeit der Berliner im Vergleich zu den Vorjahren geringer geworden ist. "Wir sind ziemlich ausgeglichen aufgestellt", sagt Krupp. Sheppard sieht sich daher auch nicht als Alleinunterhalter. "Jeder ist ein wichtiges Teil im Puzzle. Wir sind eine Gruppe, die hart arbeitet, wir haben eine gute Mischung und Charaktere, mit denen wir dazu in der Lage sind, die nächste Stufe unseres Spiels zu erreichen", sagt der 29-Jährige und spiegelt damit auch die Stimmung in der Mannschaft wider. "Wir haben mehr Selbstvertrauen als vergangenes Jahr", erzählt Kapitän Rankel. Die Eisbären glauben wieder an sich.

Dieses Gefühl fehlte in den vergangenen Jahren, die von Frust und Fehleinschätzungen geprägt waren. Dass die Berliner zuletzt dennoch im Halbfinale standen, wirkte eher wie Zufall. Diesmal lief alles nach Plan, weil die richtigen Weichen gestellt wurden. Der zweite Platz sollte sich gedanklich dabei nun nicht als Bremsklotz erweisen. Krupp weiß, wie man dieses Hindernis überwindet. Mit Köln setzte er sich 2013 als bislang Letzter von dieser Position aus im Viertelfinale durch – und zog schließlich ins Finale ein. Meister wurden damals die Eisbären, es war der bislang letzte Titel der Berliner.