Eisbären treffen im Viertelfinale auf Wolfsburg

So wollen die Fans die Eisbären auch in den Playoffs jubeln sehen

Berlin. Vizemeister Grizzlys Wolfsburg hat das Viertelfinale der Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erreicht und trifft dort auf die Eisbären Berlin. Wolfsburg gewann in den Pre-Play-offs bei den Schwenninger Wild Wings mit 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) und sicherte sich den benötigten zweiten Erfolg in der best-of-three-Serie.

Der erste Spieltag der Runde der letzten Acht, die im best-of-seven-Modus ausgetragen wird, findet am Mittwoch statt. Der Vorrunden-Zweite Berlin beginnt dann mit einem Heimspiel gegen Wolfsburg.

Die Wolfsburger Sebastian Furchner (4.), Stephen Dixon (13.) und Brent Aubin (21.), die bereits beim 4:3 im ersten Spiel getroffen hatten, sorgten früh für eine klare Führung. Doch Damien Fleury (33.) und Will Acton (39.) sorgten nochmals für Spannung.

( sid )