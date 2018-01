Zwei Eisbären warten auf einen wichtigen Anruf

Die Eisbären müssen vier Mal in Serie auswärts antreten. Los geht es in Ingolstadt. Zwei Profis hoffen auf ihre Olympianominierung.

Berlin. Im Prinzip können sie ganz entspannt auf die nächsten beiden Wochenenden blicken. Vier Auswärtsspiele stehen für den EHC Eisbären in dieser Zeit auf dem Programm in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) – und die Berliner sind in dieser Saison das beste Team auf fremdem Eis. Doch Überheblichkeit sollte besser nicht aufkommen. "Ingolstadt wird jetzt gefährlich, da ist ein frischer Wind in der Truppe", sagt Trainer Uwe Krupp über den Gegner am Freitag, obwohl die Oberbayern das zweitschwächste Heimteam sind. Aber mit dem neuen Trainer Doug Shedden lief es zuletzt deutlich besser beim ERC.

In Ingolstadt wird Krupp wieder auf Verteidiger Danny Richmond zurückgreifen können, der zuletzt mit einem Innenband-Teilriss fehlte. Schon seit zwei Wochen wieder dabei ist Abwehrkollege Frank Hördler. Adduktorenprobleme, die letztlich in einer Schambeinentzündung mündeten, ließen ihn zwei Monate pausieren. "Ich fühle mich gut, bin wieder auf sehr gutem Level", sagt Hördler. Entspannt ist der 32-Jährige dennoch nicht in diesen Tagen. Nächste Woche Diensag gibt Bundestrainer Marco Sturm den Kader für die Olympischen Spiele in Südkorea (9. bis 25. Februar) bekannt. "Ich warte natürlich auf eine Nachricht", so Frank Hördler. Auch Eisbären-Verteidiger Jonas Müller (22) hofft auf einen Anruf von Sturm und eine Nominierung.