Was Eishockey bei Frauen und Männern unterscheidet

Berlin. Seit dieser Saison sind die Eisbären Berlin gleich in doppelter Hinsicht erstklassig. Neben dem DEL-Team gibt es im Verein nun auch eine weibliche Bundesligamannschaft: die Frauen der Eisbären Juniors, die früheren OSC Eisladies. Kathrin Fring (32) zählt dort seit vielen Jahren zu den Leistungsträgerinnen, ebenso wie Jens Baxmann (32) bei den Männern in der Deutschen Eishockey-Liga, die am Sonntag die Iserlohn Roosters empfangen (14 Uhr, Mercedes-Benz Arena).

Sie spielen für denselben Verein, wie gut kennen Sie sich?

Jens Baxmann: Nur flüchtig. Ich habe sie im Sommer ein paar Mal auf dem Gelände des Sportforums gesehen. Sie hat eine Saison zusammen mit meiner Frau Susanne gespielt, damals noch bei den OSC Eisladies, aber das ist jetzt auch schon wieder zwölf Jahre her. Wir bekommen leider insgesamt nur sehr wenig von den Frauen der Eisbären Juniors mit. Nicht, weil es mich nicht interessieren würde – ich habe einfach keine Zeit, weil wir selbst alle paar Tage ein Spiel haben.

Kathrin Fring: Das ist aber bei uns auch nicht anders. Gerade diese Saison ist wegen der Olympischen Spiele besonders komprimiert. Nach dem Wechsel der gesamten Mannschaft zu den Eisbären Juniors sind wir den Eisbären zwar theoretisch so nah wie nie, aber wir haben trotzdem selten mal eine Gelegenheit, die Spiele der Männer zu verfolgen.

Im vergangenen Juni ist das komplette Fraueneishockey-Team des OSC Berlin zu den Eisbären Juniors gewechselt. Was hat sich dadurch verändert?

Fring: Fast alles. Wir trainieren zwar nach wie vor im Wellblechpalast, aber wir haben neue Kabinen bekommen und auch sonst wesentlich mehr Unterstützung durch den Verein. Torsten Szyska, unser Teammanager, muss jetzt nicht mehr alles allein organisieren, sondern kann auf die Expertise der Eisbären Juniors zurückgreifen. Vor allem aber ist die Aufmerksamkeit eine ganz andere. Wir haben jetzt viel mehr Anfragen von Medienvertretern, und auch potenzielle Sponsoren sind aufgeschlossener, wenn man sich mit dem Namen der Eisbären vorstellt. Es gibt allerdings auch einen Wermutstropfen: Wir haben die fünf Sterne auf dem Trikot abgeben müssen, weil wir als Eisbären ja noch nicht deutscher Meister geworden sind.

Das wird vorerst auch so bleiben: In der Bundesliga stehen die Frauen der Eisbären Juniors momentan nur auf Platz sechs.

Fring: Wir haben bislang leider die engen Spiele fast alle verloren. Oft waren wir mit den guten Gegnern auf Augenhöhe, haben es aber zu selten geschafft, das auch in Punkte umzumünzen. Es fehlt dieser unbedingte Siegeswille.

Fraueneishockey steht klar im Schatten des Männersports. Ein Argument lautet, dass das Eishockey bei den Frauen weniger dynamisch ist. Stimmt das?

Fring: Das ist tatsächlich so. Männer- und Fraueneishockey sind überhaupt nicht vergleichbar – das sind zwei unterschiedliche Welten. Das fängt schon damit an, dass Fraueneishockey weniger körperbetont ist. Bodychecks gibt es kaum, weil die Strafen dafür deutlich höher sind. Allerdings ist es in den letzten Jahren auch bei uns ruppiger geworden: Viele Schiedsrichter aus der DEL pfeifen auch bei den Frauen, dementsprechend werden die Regeln ein bisschen lockerer ausgelegt. Trotzdem kann man eine Partie im Fraueneishockey nur spielerisch gewinnen, deshalb trainieren wir auch fast nur Technik. Der Spielaufbau läuft bei uns sehr geordnet ab, die Systeme sind starrer, während die Männer oft einfach handeln.

Baxmann: Wir haben natürlich auch Systeme, nach denen wir spielen. Sonst bräuchten wir ja gar keinen Trainer. Allerdings ist das Spiel bei den Männern schon schneller. Gern würden wir Probleme auf dem Eis ausschließlich auf spielerische Weise lösen, aber man hat einfach nicht immer die Zeit, um etwas Schönes zu machen. In der DEL muss man einfach spielen, ansonsten kommt man gar nicht aus der eigenen Zone.

Und wenn Sie hören, dass die Frauen ohne Checks auskommen müssen – könnten Sie sich das vorstellen?

Baxmann: Sicherlich ist es schön, wenn man auch mal einen über den Haufen fahren kann. Aber einen guten Verteidiger macht ja nicht bloß aus, dass er checken kann – da geht es um mehr. Es gibt ja noch andere Mittel, den Gegner zu stoppen, zum Beispiel durch gutes Stellungsspiel oder indem man den Puck wegschlägt. Auch bei uns wird inzwischen viel mehr darauf geachtet, dass man nicht zu viele Strafzeiten kassiert und der Mannschaft damit schadet.

Die Eisladies haben sich bislang einmal im Jahr mit einer Berliner Landesligamannschaft gemessen, in dieser Saison fällt der Vergleich nun allerdings aus. Bis zu welchem Level können Frauen mit den Männern mithalten?

Fring: Ich glaube, dass die Landesliga schon das Maximum ist. Technisch sind wir natürlich deutlich besser. Aber man darf den körperlichen Vorteil der Männer nicht unterschätzen. Auch in dieser Spielklasse wiegen sie noch 90 Kilo – da kann ich mit meinen 50 Kilogramm nicht gegenhalten. Es gab zwar einige Torhüterinnen, die auch schon erfolgreich in der Oberliga der Männer mitgespielt haben. Aber für Feldspielerinnen halte ich das für ausgeschlossen.

Baxmann: Ich finde aber trotzdem, dass das nichts über das Niveau des Fraueneishockeys aussagt. Die Mädels verdienen Respekt, sie trainieren genauso hart wie wir. Und dass, obwohl sie nebenbei noch arbeiten gehen oder studieren.

Fring: Wir haben nur eine Profispielerin: Nina Kamenik, die bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr ist. Alle anderen sind Schüler, Studenten oder berufstätig. Ich arbeite zum Beispiel 50 Stunden in der Woche als Immobilienkauffrau bei einem Projektentwickler.

Wäre so etwas auch in der DEL denkbar?

Baxmann: Grundsätzlich schon. Aus unserer Mannschaft hat Sven Ziegler gerade ein Studium neben dem Sport angefangen. Allerdings sind wir während der Saison so viel unterwegs, dass ich mich in meiner Freizeit nicht noch drei Stunden hinsetzen und lernen würde. Meine Familie und ich verzichten schon auf so vieles, da verbringen wir diese Zeit lieber gemeinsam. Es macht sicher auch einen Unterschied, ob man gleich nach der Schule ein Studium anschließt oder nach vielen Jahren Pause wieder damit anfängt. Man kann Lernen ja auch verlernen. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man sich überlegen muss, was man nach dem Ende der Karriere machen will.

Sie sind jetzt beide 32 Jahre alt. Aber während es bei den Männern viele Spieler gibt, die auch mit über 30 noch aktiv sind, ist das bei den Frauen die Ausnahme. Wie erklärt sich dieser Unterschied?

Fring: Das liegt daran, weil Frauen in Deutschland mit dem Eishockey kein Geld verdienen können, sondern im Gegenteil noch selbst welches mitbringen müssen, um dieses Hobby zu betreiben. Für die Männer ist das Eishockeyspielen ihr Job. Wir müssen uns dagegen spätestens mit Mitte Zwanzig entscheiden: Sport oder Job?

Und warum sind viele Spielerinnen noch so jung, wenn sie den Sprung in die Bundesliga schaffen?

Fring: Wir haben doch gar keine andere Möglichkeit. Mit 14, 15 kann man nicht mehr mit den Jungs zusammen in einer Liga spielen, das funktioniert ab dem Alter einfach körperlich nicht mehr. Die Mädchen wechseln also zu reinen Frauenteams. Und weil es nicht so viele Frauen gibt, die Eishockey spielen, landen die Guten dann meist sehr schnell in der Bundesliga.

Was haben Ihre Eltern dazu gesagt, dass Sie Eishockeyspielerin werden wollten?

Fring: Mein Vater war selbst großer Eishockeyfan. Er hatte eine Dauerkarte beim damaligen Zweitligisten EHC Trier. Weil er keinen Babysitter gefunden hat, nahm er mich mit in die Halle, wo ich aber prompt einen Schläger abbekommen und eine Platzwunde erlitten habe. Ich fand das klasse: Das erste Mal im Krankenwagen mitgefahren und dann habe ich auch noch den Schläger geschenkt bekommen! Ich habe dann selbst angefangen zu spielen, viele Jahre lang als einziges Mädchen in der ganzen Stadt. Mein Vater hat mich immer ermuntert. Er sagte: Du musst die Beste sein, wenn du es gegen die Jungen überhaupt ins Team schaffen willst. Als ich 13 war, ist der Verein Konkurs gegangen und ich bin nach Mannheim gewechselt. Dort habe ich noch ein Jahr mit den Jungs gespielt, unter anderem mit dem Eisbären-Profi Constantin Braun.

Wie war das bei Ihnen, Herr Baxmann?

Baxmann: Ich wäre auch beinahe in Mannheim gelandet. Ich komme ja ursprünglich aus dem Harz. In Schierke habe ich auf einer Natureisfläche, die von der Feuerwehr im Winter aufbereitet wurde, das Schlittschuhlaufen gelernt, später dann in Braunlage das Eishockeyspielen. Mit 16 wurde ich für ein Turnier der U16-Nationalmannschaft nominiert – das war der Zeitpunkt, zu dem ich mir überlegen musste, ob ich Eishockey ernsthaft verfolgen will. So bin ich nach Berlin gekommen. Mannheim wäre auch eine Option gewesen, aber dort war das Probetraining am Tag meiner Abschlussprüfung in der Schule. Meine Eltern haben gesagt, das könne ich vergessen.