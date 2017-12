Hattrick und neuer Vertrag für Backman

Diesen Abend wird Sean Backman nicht so schnell vergessen. Erst schoss der US-Amerikaner die Eisbären am späten Donnerstag mit seinem ersten Hattrick zum 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) bei den Augsburger Panthern, dann bestätigte er seine Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis 2020. "Meine Familie und ich fühlen uns in Berlin sehr wohl, deshalb bleibe ich", sagte er. Keine Selbstverständlichkeit, denn gefühlt war die halbe Liga hinter dem 31-Jährigen her. Klubbesitzer Anschutz will den Stürmer aber zum Aushängeschild der Eisbären aufbauen.

Mit 22 Treffern ist Backman aktuell bester Torschütze der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). "Drei Tore zu machen, ist aber auch für mich etwas Besonderes", gab er zu. Bereits in der achten Spielminute hatte er die Führung erzielt. Ende des zweiten Drittels legte er nach (40.), ließ sich dabei auch mit nur einem Handschuh nicht stoppen. Augsburg kam durch Scott Valentine (45.) zwar noch mal heran, doch Jamie MacQueen (49.) stellte den alten Abstand wieder her, ehe Backman (53.) seinen ersten Hattrick im EHC-Trikot vollendete.

( häf )