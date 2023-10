BR Volleys kassieren zwei klare Testspiel-Niederlagen

Die Berlin Volleys mussten in zwei Testspielen gegen den polnischen Erstligisten Cuprum Lubin deutliche Niederlagen einstecken.

Berlin. Deutliche Niederlagen mussten die Berlin Volleys in zwei Testspielen gegen den polnischen Erstligisten Cuprum Lubin einstecken. Am Samstag unterlag der deutsche Volleyball-Meister den Gästen im Charlottenburger Horst-Korber-Zentrum mit 0:3 (20:25, 20:25, 20:25). Tags zuvor hatten die Berliner gegen den Kontrahenten an gleicher Stätte mit 0:4 (23:25, 16:25, 22:25, 15:25) das Nachsehen gehabt.

Den BR Volleys fehlten allerdings zahlreiche Nationalspieler, die noch bei der Olympia-Qualifikation im Einsatz sind. Als bester Angreifer tat sich beim Verlierer Neuzugang Daniel Malescha hervor, der in beiden Partien insgesamt 33 Punkte erzielte. Der französische Nationalspieler Timothee Carle kam auf 22 Punkte.