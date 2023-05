Matchball zum Titel: BR Volleys macht „Lust auf Volleyball“

Berlin. Die Berlin Volleys hatten sich 65 Minuten lang in meisterlicher Form präsentiert. Diese kurze Zeitspanne reichte ihnen, um auswärts den Erzrivalen VfB Friedrichshafen am Donnerstag im zweiten Play-off-Finalspiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft mit 3:0 (25:18, 25:11, 25:16) zu deklassieren. Die Hauptstädter führen in der Serie Best of five nun 2:0 und können schon am Samstag (20.00 Uhr) in der dritten Partie vor eigenem Publikum ihren 13. Titelgewinn, den siebenten in Serie, perfekt machen.

„Wir werden Vollgas geben“, verspricht Volleys-Zuspieler Johannes Tille. „Wenn wir unsere Leistung, die wir in Friedrichshafen gezeigt haben, noch einmal abrufen, dann werden wir uns erneut durchsetzen“, sagt Mittelblocker Anton Brehme voller Überzeugung. Das würde den BR Volleys auch die über 700 Kilometer langen Busreise an den Bodensee zu einer vierten Begegnung am kommenden Donnerstag ersparen.

Fokussiert, selbstbewusst und effektiv hatten die Berliner vor den 1000 Zuschauern in der ausverkauften Bodensee-Airport-Arena aufgetrumpft. Da konnte der Gegner nicht mal annähernd mithalten. „Obwohl es sich um ein Finale handelt, verspüren wir keinen Druck und einfach nur Lust auf Volleyball“, verrät Tille das Erfolgsrezept.

In nur drei Sätzen gelangen den Volleys elf Asse und elf Blockpunkte. „Der Aufschlag bei uns hat funktioniert, und wenn das der Fall ist, können wir unseren besten Volleyball spielen“, meinte Brehme.

Die klare Führung in der Play-off-Serie sollte die BR Volleys indes nicht zum Leichtsinn verführen. Im vergangenen Jahr lag der VfB Friedrichshafen seinerseits im Finale gegen die Berliner nach Siegen schon mit 2:0 vorn, musste am Ende aber nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen dem Kontrahenten den Titelgewinn überlassen.

Auch deshalb warnt Brehme: „Wenn der VfB seine Aufschlagstärke wiederfindet, kann er uns noch mal vor Probleme stellen.“ An ein solches Szenario mag Johannes Tille jedoch nicht denken. Dem Zuspieler steht der Sinn nämlich am Wochenende nach Feiern, und zwar gleich im doppelten Sinne: am Samstag die Meisterschaft, am Sonntag dann seinen 26. Geburtstag.