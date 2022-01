Volleyball-Bundesliga bricht Hauptrunde ab

Berlin. Die Entscheidung fiel schnell: Am Dienstag tagten die Verantwortlichen aller Klubs der Volleyball-Bundesliga und fassten schon am selben Tag einen Beschluss. Die Hauptrunde wird wegen der vielen Corona-Infektionen sofort abgebrochen und der Spielbetrieb mit der Zwischenrunde ab dem 22. Januar fortgesetzt.

Zwei Gründe waren dafür ausschlaggebend. Die Spielausfälle sind inzwischen so zahlreich, dass sie nicht mehr nachgeholt werden können. Außerdem sind Veränderungen in der Tabelle rein rechnerisch kaum noch möglich, in jedem Fall unwahrscheinlich.

BR Volleys nehmen neun Punkte mit in die Zwischenrunde

Meister BR Volleys nimmt neun Punkte mit in die Zwischenrunde, wo die United Volleys Frankfurt (6), die Powervolleys Düren (3) und der VfB Friedrichshafen (0) Gegner mit Hin- und Rückspiel sind. In der Gruppe B spielen die SVG Lüneburg (9), Netzhoppers KW-Bestensee (6), Volleys Herrsching (3) und Grizzlys Giesen (0).

Anschließend im Play-off trifft der Erste der Gruppe A auf den Vierten der Gruppe B, der Zweite auf den Dritten undsoweiter.

