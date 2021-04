BR Volleys starten erfolgreich ins Finale

Die Berlin Volleys sind mit einem Sieg in das Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft gestartet. Beim Rekordmeister VfB Friedrichshafen gewann der Hauptstadtclub am Donnerstag das erste Spiel der Playoff-Serie nach 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 (18:25, 20:25, 25:21, 25:19, 19:17). Die am Ende hochdramatische Partie entschied der US-Amerikaner Benjamin Patch mit dem vierten Matchball. Beide Mannschaften sehen sich bereits am Sonntag zur zweiten Partie in Berlin wieder. Wer zuerst drei Siege hat, ist Meister.

Die ersten beiden Sätze dominierte der VfB mit hohem Aufschlagsdruck gegen einen weitgehend überfordert wirkenden Gegner. Beim Stande von 13:4 im ersten Durchgang hatten sich die Gastgeber erstmals mit neun Punkten Vorsprung abgesetzt und hielten die Berliner auch im zweiten Abschnitt bei einem Zwischenstand von 18:10 klar auf Distanz.

Volleys-Trainer Cedric Enard reagierte: Er ersetzte unter anderem Sergej Grankin auf der Zuspielerposition durch Pierre Pujol, Cody Kessel kam im Außenangriff für Tim Carle. Die Maßnahmen fruchteten, vom dritten Satz an stabilisierten sich die Berliner. Sie verkrafteten auch das Ausscheiden ihres Mittelblockers Renan Michelucci beim Stand von 9:11. Der Brasilianer hatte sich bei einer Aktion am Netz eine Fußverletzung zugezogen und musste vom Feld getragen werden.

Dank ihrer kämpferischen und spielerischen Steigerung erreichten die Volleys schließlich den Tiebreak. Dort brachte ein Block von Anton Brehme den Berlinern das erste Break zum 4:2, Samuel Tuia erhöhte durch Anschlagen des VfB-Blocks später auf 8:5. Doch Friedrichshafen schlug postwendend zurück. Am Ende mussten die BR Volleys zwei Matchbälle des Gegners abwehren, ehe sie ihrerseits mit dem vierten Matchball erfolgreich waren.