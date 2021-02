Kasan ist für die BR Volleys eine Nummer zu groß

Die BR Volleys verlieren in der Champions League gegen Zenit Kasan, haben Platz zwei in der Gruppe aber schon sicher.

Foto: City-Press / City-Press via Getty Images

Berlin. Die BR Volleys haben die Gruppenphase der Volleyball-Champions-League mit einer deutlichen Niederlage beendet. Beim Rückrunden-Turnier in Kasan blieb der zehnmalige deutsche Meister gegen Gastgeber VK Zenit am Mittwoch beim 0:3 (18:25, 16:25, 14:25) chancenlos. In der nur 66 Minuten dauernden Partie war der Bundesliga-Dritte mit dem dynamischen Spiel des Gegners aus Russland weitgehend überfordert.

Die Berliner hatten sich bereits tags zuvor mit dem 3:0-Erfolg über Volley Ljubljana den zweiten Tabellenplatz in ihrer Gruppe gesichert. Ob die vier Siege, davon zwei kampflos, und die insgesamt erzielten zwölf Punkte reichen, um sich als einer der drei besten zweitplazierten Mannschaften aus den fünf Vorrundengruppen für das Viertelfinale zu qualifizieren, hängt nun von der Ergebnissen in den Gruppen B und D am Donnerstag ab.

BR Volleys müssen auf Ergebnisse am Donnerstag warten

Gegen den sechsmaligen Champions-League-Gewinner Kasan konnten die Berliner in keiner Phase des Spiels an ihre starke Vorstellung gegen Ljubljana anknüpfen. Das russische Starensemble um den Weltklasse-Diagonalangreifer Maxim Michailow bestimmte von Beginn an das Geschehen.

Ein paar sehenswerte Offensivaktionen des US-Amerikaners Benjamin Patch sowie einige clevere Varianten von Sergej Grankin beim Zuspiel veränderten die Kräfteverhältnisse nicht nachhaltig. Andere Volleys-Akteure wie der Franzose Timothée Carle oder der brasilianische Mittelblocker Renan Michelucci blieben weit unter ihren Möglichkeiten. Erst im dritten Satz beim Stand von 13:23 gelang den Berlinern durch Pierre Pujol das erste Ass.

Mehr über die BR Volleys lesen Sie hier.