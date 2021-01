BR Volleys gegen den VfB Friedrichshafen: Volleyball-Klassiker unter umgekehrten Vorzeichen

Die BR Volleys dominieren seit Jahren den deutschen Volleyball. Doch im Spitzenspiel am Mittwoch ist der VfB Friedrichshafen Favorit.

Berlin. Als die Verantwortlichen des VfB Friedrichshafen Ende Mai 2020 über ihre zukünftige Mannschaft berieten, sprachen sie über ein Team, das um die Plätze zwei, drei und vier in der Volleyball-Bundesliga kämpfen sollte. "Berlin hatten wir nicht auf der Rechnung", erinnert sich Trainer Michael Warm. Zu weit weg schienen die BR Volleys. Die Berliner hatten in der wegen des Coronavirus gerade abgebrochenen Saison jedes ihrer 25 Pflichtspiele gegen nationale Konkurrenten gewonnen, nur in der Champions League enttäuscht. Und sich deshalb jetzt weiter verstärkt. Wer sollte sie schon schlagen? Doch es kam anders als erwartet.