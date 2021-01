Volleys blasen in der Rückrunde zum Angriff

Berlin. Die einwöchige Pause hat offenbar allen Spaß gemacht. Von ihrem Mittelblocker Anton Brehme posteten die BR Volleys ein Foto, das ihn lachend mit vier Schneemännern in seiner Geburtsstadt Leipzig zeigt. Julian Zenger genoss die Zeit daheim im Allgäu: „Ich habe ein paar Schneetouren mit meinen Eltern gemacht“, berichtet der Libero des zehnmaligen deutschen Volleyball-Meisters, „es war gut, mal auf andere Gedanken zu kommen.“

Inzwischen ist der Spaß vorbei – jedenfalls diese Art von Spaß. Seit Wochenbeginn bereitet sich die Mannschaft auf eine möglichst erfolgreiche Rückrunde vor. „Wir starten voller Energie“, sagt Zenger nach den ersten Trainingseinheiten. Die Pause hat auch dabei geholfen, wieder zu Kräften zu kommen. Durch die vielen Verletzten im Team musste der Rest mehr als üblich leisten, damit nicht wertvoller Boden im Kampf um Punkte vergeben wurde.

BR Volleys wollen Revanche gegen Friedrichshafen und Bühl

Was gut gelang: Das letzte Spiel des alten Jahres entschieden die Berliner in einer Partie voller Klasse und Nervenkitzel in Düren mit 3:2 für sich. Weil auch die drei Bundesligaspiele davor gewonnen wurden, verharren die BR Volleys auf Rang drei in der Liga hinter dem VfB Friedrichshafen und Düren in Lauerstellung. Die kommenden Aufgaben scheinen lösbar: am 13. Januar gegen den TSV Unterhaching, drei Tage darauf gegen den VC Olympia und am 23. Januar in Giesen. Diese drei Mannschaften bilden das Tabellenende.

Danach kommt es zu Revanchen für die zwei Hinspiel-Niederlagen gegen Dauerrivale Friedrichshafen und den TV Bühl. Und dann ist auch schon Februar mit dem Ereignis, auf das alle besonders brennen: Das zweite Turnier der Champions-League-Vorrunde in Kasan mit Spielen gegen die Gastgeber, Ach Ljubljana und Jastrzebski Wegiel. „Dort wollen wir natürlich verteidigen, was wir uns beim ersten Turnier in Berlin erarbeitet haben“, sagt Zenger. Möglichst mit zwei weiteren Siegen das Viertelfinal-Ticket buchen.

BR Volleys sehnen Rückkehr der Verletzten herbei

Dafür ist vor allem eines nötig: dass sich niemand mehr verletzt und dass die angeschlagenen Spieler zurückkommen. Steller Sergej Grankin (Faserriss in der Wade), Mittelblocker Kévin Le Roux (Rückenprobleme) sowie die Außenangreifer Samuel Tuia (Sehnenanriss im Fuß) und Robin Baghdady (Knochenmarködem im Bein) werden noch vermisst, sollen aber jetzt Schritt für Schritt herangeführt werden an die Spielfähigkeit.

„Wir brauchen sie“, sagt Zenger, „dann können wir endlich unser ganzes Potenzial aufs Feld bringen. Auch im Training ist das sehr wichtig.“ Mit dem Ausscheiden im deutschen Pokal bereits im Viertelfinale und den Rückschlägen in der Bundesliga hat die Mannschaft bisher die hohen Erwartungen nicht erfüllt – zum Teil wegen der vielen Verletzungen auch gar nicht erfüllen können.

Um so entschlossener blicken die BR Volleys nun nach vorn. „Wenn wir allmählich komplett werden, hilft uns das enorm für die zweite Saisonhälfte“, sagt Zenger. Vorrangiges Ziele ist das Weiterkommen im internationalen Wettbewerb. Und in der Bundesliga, so der Nationalspieler, „wollen wir in der Rückrunde alles gewinnen“. Das war ganz ernst gemeint.

