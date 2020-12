BR Volleys haben mit Netzhoppers eine Rechnung offen

Berlin. Die BR Volleys haben nicht nur wie alle mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Hinzu kommt bei ihnen ein nie erlebtes Verletzungspech, das sich durch die Saison des zehnmaligen deutschen Volleyball-Meisters zieht und zum Teil erklärt, warum bisher längst nicht alles läuft wie gewünscht. Die größte Enttäuschung wird den Berlinern noch einmal durch die Köpfe gehen, wenn an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) die Netzhoppers KW-Bestensee zum Bundesliga-Derby in der Schmeling-Halle antreten.

Denn gegen den Rivalen aus Brandenburg scheiterte der Favorit vor drei Wochen im Viertelfinale um den nationalen Pokal – trotz 2:0-Satzführung. Die Netzhoppers bewiesen also Kämpferqualitäten, die sie nach einem weiteren Kraftakt gegen Herrsching schließlich ins Finale am 28. Februar gegen Frankfurt führten. In jeder Runde machten sie einen solchen Rückstand wett, gewannen dreimal 3:2. „Das ist eine gute Truppe“, lobt Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand. Die Region steht damit so gut da wie noch nie. KW-Bestensee erreichte ebenso das Pokalendspiel wie die Frauen des SC Potsdam. Und die BR Volleys sind trotz allem immer noch der Meisterschaftsfavorit Nummer eins.

BR Volleys haben immer noch viele Verletzte

Obwohl Sergej Grankin (erneute Wadenverletzung), Samuel Tuia (Sehnenanriss im Fuß) und Robin Baghdady (Knochenödem) wochenlang ausfallen, Außenangreifer Timothée Carle, Zuspieler Pierre Pujol und Mittelblocker Anton Brehme nicht topfit sind – noch einmal soll den Netzhoppers keine Überraschung gelingen. Von einer Revanche will Pujol zwar nicht sprechen, weil sich die Pleite im Cup ja nicht wettmachen lässt. „Aber wir wollen es besser machen“, verspricht der Franzose vor dem letzten Heimspiel der BR Volleys in diesem Jahr.

Auf dem Weg der Besserung präsentierte sich sein Team bereits in den Spielen gegen Frankfurt, Lüneburg und Ljubljana (jeweils 3:0). Dass am vergangenen Mittwoch in der Champions League gegen Kasan 0:3 verloren wurde, ist kein Rückfall. Ein solches Ergebnis gegen die europäische Übermannschaft wäre auch in Bestbesetzung möglich gewesen. Die Pause seitdem sollte besonders den leicht verletzten Profis gut getan haben. „Die Jungs haben ihre Erholungszeit bekommen, sodass wir für das Netzhoppers-Spiel gut vorbereitet sind“, glaubt zumindest Trainer Cédric Énard.

