BR Volleys verscheuchen die Krise

Berlin. Große, spürbare Erleichterung herrschte bei den BR Volleys. Die Spieler legten ein Tänzchen auf das Feld der Schmeling-Halle. Und die Verantwortlichen lobten ihre Mannschaft nach Kräften. „Es war ein Sieg, und wir haben gut gespielt“, sagte Trainer Cédric Énard, „am wichtigsten waren aber für mich die Energie und der Teamspirit.“ Auch Geschäftsführer Kaweh Niroomand fand nach dem 3:0 (25:18, 25:18, 25:17)-Bundesliga-Erfolg gegen die United Volleys Frankfurt sehr freundliche Worte: „Heute war auf dem Feld eine ganz andere Geschlossenheit zu spüren. Unsere Mannschaft hat eine Antwort gegeben.“

Eine Antwort auf das Pokal-Aus am Mittwoch gegen die Netzhoppers KW-Bestensee trotz 2:0-Satzführung. Und auf das vorangegangene 0:3 in Friedrichshafen. Sogar eine eineinhalbstündige Krisensitzung der Mannschaft hatte es am Donnerstag gegeben. Offenbar mit Wirkung. Mag sein, dass die Hessen ebenfalls gerade große Probleme haben, ein Team zu werden. Sie waren genau der richtige Gegner für die BR Volleys zu diesem Zeitpunkt. „Wir haben noch nicht genug Sicherheit“, analysierte Énard, „wir kennen uns noch nicht genug. Das ist besonders in schwierigen Situationen sehr wichtig.“ Und Siege. Egal gegen wen und wie.

Neue Verletzung trübt die Freude der BR Volleys

Der Sieg über die Frankfurter war niemals in Gefahr. Im ersten Satz machten die Berliner jeden Punkt, wenn sie in der Annahme waren – und natürlich noch ein paar mehr. Die Gäste schlugen schlecht auf und machten viele, viele Fehler. Die Sicherheit der BR Volleys wuchs, ebenso wie die Sprunghöhe von Benjamin Patch. Gegen seine 17 Punkte fanden die United Volleys kein Mittel. Nach nur 73 Minuten verwandelte Olympiasieger Eder Carbonera aus Brasilien den Matchball.

Kurz zuvor gab es den nächsten Schreck für die von Verletzungssorgen geplagten Berliner. Zuspieler Pierre Pujol, der Sergej Grankin (Muskelfaserriss) ersetzen muss, renkte sich beim Blockversuch den linken Daumen aus. Bitter für sein Team, wenn jetzt auch er noch länger ausfällt. Énard nahm es mit Galgenhumor: „Ich habe die schwarze Katze noch nicht gefunden, aber wenn ich sie finde, bringe ich sie um.“ Doch zunächst einmal war auch ihm nach dem 3:0 nach Feiern zumute.