Die BR Volleys kämpfen mit Rhythmusstörungen

Berlin. Es ist schon eine Weile her, dass die BR Volleys zwei Niederlagen in Folge kassiert haben. Damals, im Dezember 2018, verlor der Volleyball-Bundesligist erst in der Liga gegen die Alpenvolleys Haching und wenige Tage später auch im Pokal gegen Lüneburg. Jetzt, fast zwei Jahre später ein ähnliches Bild: erst die 0:3-Pleite am vergangenen Wochenende gegen Friedrichshafen, und dann auch noch am Mittwochabend das Aus im Pokal-Viertelfinale gegen die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen (2:3).

„Ich hab schon im Vorfeld meine Befürchtungen gehabt“, gibt Volleys-Manager Kaweh Niroomand zu. „Ich bin zwar sehr enttäuscht, aber unerwartet kam das für mich nicht.“ Den Berlinern fehlen mit Zuspieler Sergej Grankin und Außenangreifer Timothée Carle zwei wichtige Spieler. Rückkehrer, wie Mittelblocker Anton Brehme und Diagonalangreifer Benjamin Patch, sind nach Verletzungen noch nicht wieder in Topform.

Der zweite Anzug der BR Volleys sitzt noch nicht

Seit Wochen müssen Niroomand und Trainer Cedric Enard improvisieren, wenn es um die Aufstellung geht. „Wir haben ein grundsätzliches Problem“, erklärt Niroomand. „Wir haben Ende November und unsere erste Sechs hat bisher erst zweimal zusammengespielt. Und die andere Garnitur, die dann aufs Feld geht, scheint leider mit der Situation völlig überfordert zu sein.“ Es fehlt an Rhythmus, an Selbstverständnis auf dem Feld und auch an Kaltschnäuzigkeit.

Das zeigte der Spielverlauf gegen die Netzhoppers recht anschaulich. Die Volleys verspielten nicht nur eine 2:0-Satzführung, die Berliner vergaben beim Stand von 24:22 im dritten Satz auch noch zwei Matchbälle und verloren 24:26. „Die Mannschaft will es gut machen, aber die Spieler verkrampfen eher, als dass sie das tatsächlich in Energie umwandeln“, kritisiert Niroomand. So steuerte der Titelverteidiger führungslos und ohne wirkliche Gegenwehr auf das Pokal-Aus zu.

Im Dezember startet für die BR Volleys die Champions League

„Das Spiel dürfen wir so nie aus der Hand geben. Das ist schon sehr beunruhigend“, findet der Manager. Vor allem im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben. Erst empfängt der zehnmalige Meister, der in der vergangenen Saison bis zum coronabedingten Abbruch in allen 20 Liga-Spielen nicht eine Niederlage einstecken musste, Frankfurt in der Max-Schmeling-Halle. Dann geht es nach Lüneburg, ehe auch die Spielzeit in der Champions League startet.

Am 8., 9. und 10. Dezember steht der erste Dreierpack in der Königsklasse an. Gegen den slowenischen Meister Ljubljana, gegen den sechsmaligen Champions-League-Sieger Kasan (Russland) und gegen den polnischen Topklub Jastrzebski Wegiel geht es in der heimischen Halle um einen guten Auftakt auf internationalem Parkett.

Drei Niederlagen in Folge kassierten die BR Volleys zuletzt im März 2018

Niroomand hofft, dass sich bis dahin auch die personelle Situation wieder entspannt. „Wir müssen jetzt sehen, dass wir einen Rhythmus in die Mannschaft bekommen“, sagt der 67-Jährige. „Und vor allen Dingen wieder die Qualität aufs Feld bringen, so wie wir die Mannschaft zusammengestellt hatten.“ Leistungsträger und Kapitän Grankin könnte schon in der kommenden Woche ins Training zurückkehren. Bei Carle wird es noch ein wenig länger dauern.

Die Verantwortlichen wissen aber auch, dass eine überstandene Verletzung noch lange nicht heißt, dass der Spieler direkt sein gesamtes Können abrufen kann. Ein wenig Zeit werden auch Grankin und Co. benötigen, bis sie wieder in Topform sind. „Wir brauchen jetzt einfach Spiele, Spiele, Spiele, um in Rhythmus zu kommen“, weiß Niroomand. „Das ist, was uns fehlt, und das kann man auch nicht einfach wegreden.“

Dass durch das Aus im Pokal der enge Spielplan ein wenig entzerrt wird, ist für Niroomand und seine Volleys kein Trost. Gern hätte der Manager seine Mannschaft im Februar in Mannheim um die Titelverteidigung kämpfen sehen. So aber gilt es, erstmal wieder in die Spur zu kommen. Um nicht die dritte Niederlage in Folge zu kassieren – so wie zuletzt im März 2018.