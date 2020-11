BR Volleys mit Sorgen ins erste Entscheidungsspiel

Berlin. Niederlagen gegen den VfB Friedrichshafen sind bei den BR Volleys normalerweise Stoff für heiße Diskussionen und große Aufregung. Erst recht, wenn sie so klar ausfallen wie beim 0:3 am vergangenen Sonnabend. Doch beim zehnmaligen deutschen Meister in Berlin ist diesmal erstaunlich schnell der Alltag wieder eingekehrt. Ärgerlich, abhaken, Rücken gerade – die nächste Aufgabe in Angriff nehmen. An diesem Mittwoch tritt das Team von Trainer Cédric Énard zum deutschen Pokal-Viertelfinale an gegen die Netzhoppers KW-Bestensee. Der Sieger hat auch im Halbfinale Heimrecht, gegen Herrsching oder Giesen. Nur zwei Siege noch, und das Finale wäre erreicht.

BR Volleys haben immer neue Verletzte Normalerweise würde niemand in Frage stellen, dass dies ein gutes Los ist. Aber es ist gerade nichts normal beim deutschen Topklub der vergangenen Jahre. Über allem schweben die Corona-Sorgen . Doch nicht nur das, die BR Volleys plagen sich auch mit ständig neuen Verletzungen herum. Erst hatte Benjamin Patch Knieschmerzen, Zugang Robin Baghdady fiel mit einer Wadenblessur aus. Dann kam es noch schlimmer: Nacheinander meldeten sich Anton Brehme (Knie), Sergej Grankin (Muskelfaserriss) und Timothèe Carle (Bauchmuskel) ab. Am Bodensee fehlten damit drei Leistungsträger aus der Stamm-Sechs. „So finden wir nicht in unseren Spielrhythmus“, klagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand. Nur beim Saisonauftakt, dem Supercup-Gewinn in Frankfurt (3:0) und in der Bundesliga gegen Düren (3:0), waren die Berliner komplett. Seitdem nicht, und seitdem setzte es in fünf Spielen zwei Pleiten. Nicht die Situation, in der man ein Entscheidungsspiel bestreiten möchte. Nicht mal gegen die Netzhoppers, die man in 30 Bundesliga-Vergleichen 29 Mal bezwungen hat. Denn der Lokalrivale überrascht bisher im Gegensatz zu den BR Volleys positiv: mit Erfolgen gegen Frankfurt, Lüneburg und Düren. BR Volleys blicken mit Sorgen auf die Champions League „Es wird eine Saison der Zufälle“, hat Niroomand vor Kurzem orakelt; bisher behält der Manager zu seinem eigenen Leidwesen recht. Der Trend behagt ihm gar nicht, seine Mannschaft sollte in ihrem Zusammenspiel viel weiter sein. Schon am 8., 9., und 10. Dezember findet Teil eins der Champions-League-Vorrunde mit Partien gegen Ach Ljubljana, Zenit Kasan und Jastrzebski Wegiel in der Schmeling-Halle statt. Die Berliner hätten wohl kaum eine mittlere fünfstellige Summe investiert, wenn sie hier nur Lehrgeld zahlen wollten. Ziel der BR Volleys ist es, die Gruppenphase zu überstehen. Dafür muss sich die Mannschaft sehr schnell sehr stark steigern. Das wird nicht zuletzt davon abhängen, wie bald die Verletzten zurückkehren. Am weitesten scheint hier Mittelblocker Brehme zu sein. Doch wer auch immer gegen die Netzhoppers auf dem Feld steht: „Wir werden eine Mannschaft auf dem Court haben, die ganz klar den Anspruch hat, das Halbfinale zu erreichen“, verspricht Berlins Libero Julian Zenger Besserung. Geht das Unternehmen schief, davon ist auszugehen, werden danach die Diskussionen nicht so schnell vorbei sein. Mehr über die BR Volleys lesen Sie hier.