Georg Klein: Karriereende auf der Couch

Berlin. Die Berlin Volleys werden in der nächsten Saison ohne Mittelblocker Georg Klein auskommen müssen. Der 28 Jahre alte frühere Nationalspieler hat sich entschlossen, seine sportliche Laufbahn zu beenden und will sich in Zukunft in erster Linie um seine Ausbildung bei der Polizei kümmern. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.

„Ich hatte diese Entscheidung schon im November getroffen“, sagte Klein zu seinem Abschied von den BR Volleys. „Ein Studium bei der Polizei mit dem Profidasein im Volleyball zu vereinbaren, ist zeitlich kaum machbar.“ Zwei Knieoperationen in zwei Jahren bestärkten ihn in seinen Absichten. Georg Klein kam 2017 vom VfB Friedrichshafen zu den BR Volleys. In seiner Karriere blickt der gebürtige Leipziger auf 14 Länderspiele zurück. Bei den Berlinern konkurrierte er zuletzt mit Jeffrey Jendryk und Nicolas Le Goff um die beiden Plätze im Mittelblock.

Trainer Enard und Manager Niroomand loben Klein

„Er ist ein Kämpfer und ein absoluter Teamplayer: smart, zuvorkommend und immer loyal“, sagte Volleys-Trainer Cedric Enard über den Spieler. „Er wird uns fehlen.“ Als Vizekapitän trug Klein beim deutschen Meister zusätzliche Verantwortung. Zum Abschluss seiner Karriere hätte Klein gern seinen dritten Meistertitel mit den BR Volleys gefeiert. Doch der vorzeitige Abbruch der Saison wegen des Coronavirus durchkreuzte diesen Plan schon vor Beginn des Play-offs. „Dieses Ende tut mir für ihn ganz besonders leid“, sagte Enard.

Geschäftsführer Kaweh Niroomand sagte: „Georg hat es geschafft, in seinen drei Jahren hier zu einem Gesicht unseres Vereins zu werden. Er hat sich vom ersten Tag vollends mit unserem Projekt identifiziert. Wir danken ihm für seine großen Verdienste auf und neben dem Court. Er ist durch und durch ein vorbildlicher Sportler und Mensch.“