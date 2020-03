Coronavirus: Volleyball-Bundesligaspiele vor Geisterkulissen

Den Pokalsieg immerhin haben die BR Volleys sicher. Wie es in der Meisterschaft weitergeht, war am Donnerstag noch unklar.

Berlin. In diesen Tagen traut sich kaum noch jemand vorauszusagen, wie der Stand am nächsten Morgen sein wird. Der Sonntag gar scheint noch ewig weit weg zu sein. Dann soll in der Schmeling-Halle das Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga (VBL) zwischen den BR Volleys und dem VfB Friedrichshafen stattfinden (16.30 Uhr, Sport1). Am Donnerstag wurde dies nun vonseiten der VBL in einer Mitteilung bestätigt – trotz der Pandemie: „Angesichts der aktuellen Entwicklungen im Umgang und zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus werden die noch ausstehenden fünf Partien bei den Frauen und elf Partien bei den Männern ohne Zuschauer ausgetragen.“

Coronavirus macht Entscheidung „alternativlos“

„Wir sind uns darüber bewusst, dass diese Entscheidung noch nicht absehbare wirtschaftliche Folgen für die Vereine und die Liga nach sich ziehen wird – dennoch war die nun getroffene Entscheidung für den Vorstand der Volleyball Bundesliga unter den derzeitigen Voraussetzungen alternativlos“, erklärte Michael Evers, Präsident Volleyball Bundesliga, den Beschluss. Die BR Volleys sind vor den letzten beiden Spieltagen der Hauptrunde uneinholbar Tabellenführer. Froh können sie jetzt nicht sein. Aber immerhin wurden Überlegungen, sofort einen Schlussstrich unter die Saison zu ziehen, ad acta gelegt.

Sonst hätten die so dominanten Berliner nicht einmal sicher sein können, den Meistertitel als Entschädigung zu erhalten. Sie hatten durch den Ausschluss der Fans für das Spiel gegen Friedrichshafen bereits einen hohen finanziellen Verlust erlitten. Nun droht allerdings auch noch das Play-off abgesagt zu werden. Dann fielen für die BR Volleys - vorausgesetzt, sie hätten die Finalserie erreicht - noch einmal fünf Heimspiele mit vermutlich hohen Zuschauerzahlen aus. „Das kostet uns alles sehr viel Geld“, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

Niroomand will wegen Ausgleichszahlungen abwarten

Auf sofortige Ausgleichszahlungen seitens der Politik beharren die BR Volleys trotz alledem nicht. „Das ist jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt, um Forderungen wegen der Einnahmeverluste zu stellen“, sagte Niroomand der Deutschen Presse Agentur. „Wir warten jetzt erst einmal ab, und wenn die Sache mit dem Coronavirus hoffentlich bald vorbei ist, werden wir das mit den betreffenden Stellen in der Politik in aller Ruhe besprechen.“