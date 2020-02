BR Volleys erringen deutschen Pokalsieg

Mannheim. Die Berlin Recycling Volleys haben im deutschen Pokalfinale ihre nationale Dominanz untermauert. Das Team von Trainer Cédric Enard gewann das Endspiel in der Mannheimer SAP-Arena gegen völlig überforderte Powervolleys Düren mit 3:0 (25:12, 25:18, 25:22). Die Partie vor 10.689 Zuschauern dauerte nicht viel mehr mehr als eine Stunde reine Spielzeit.

Für die Berliner, die auch deutscher Meister sind, ist es der fünfte Pokalsieg im zehnten Finale, die Rheinländer bleiben ohne Pokalgewinn. Das war auch nicht anders erwartet worden: Die BR Volleys haben in dieser Saison in der Bundesliga alle ihre 18 Partien gewonnen, ebenso den Supercup gegen den VfB Friedrichshafen und nun auch alle vier Spiele im Pokalwettbewerb – mehr geht nicht.

Von Beginn an ließ der hohe Favorit vor rund 250 mitgereisten Berliner Fans keine Zweifel am Endresultat aufkommen. Zwar begann die Partie mit einem Fehlaufschlag des Stellers Sergej Grankin. Danach jedoch lief das Spiel der Berliner wie im Schnürchen. Die bedauernswerten Dürener brachten kaum eine Angriffsaktion zu einem guten Ende und wurden von ihrem Kontrahenten förmlich überrollt, auch wenn sie im Schlussdurchgang etwas mehr Gegenwehr leisteten. Besonders wenn Grankin auf den Amerikaner Benjamin Patch stellte und der kompromisslos einschmetterte, ging ein Raunen durch die riesige Arena. Doch nicht nur diese beiden überzeugten, das ganze Volleys-Team war in allen Belangen überlegen.