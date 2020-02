Volleyball Volleys bleiben in Bundesliga souverän - 3:0 bei Rottenburg

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys erlaubt sich in der Bundesliga weiter keine Schwäche. Durch das 3:0 (25:17, 25:22, 25:22) beim TV Rottenburg erhöhte der Hauptstadtclub seine Liga-Erfolgsbilanz auf 16 Siege aus 16 Saisonspielen und bleibt souveräner Tabellenführer. Das Team von Cedric Enard zeigte sich dabei gut erholt vom fast sicheren Aus in der Champions League durch die Niederlage gegen Fakel Nowy Urengoj aus Russland am Dienstag.

Die Volleys starteten gut, lagen beim Tabellenneunten, der um den Playoffeinzug kämpft, schnell mit 4:0 vorne. Cody Kessel sorgte für den souveränen ersten Satzgewinn. Die Gegenwehr des Teams vom Neckar wuchs, aber auch in den entscheidenden Phasen der Durchgänge zwei sowie drei behielten die Volleys die Nerven. JT Hatch verwandelte per Ass direkt den ersten Matchball. Damit ließen die Berliner in den vergangenen nun elf Bundesligaspielen keinen einzigen Satzgewinn der Rottenburger zu.