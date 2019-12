BR Volleys bleiben eine Macht

Berlin. Zum ersten Mal in dieser Volleyball-Saison musste die Haupttribüne der Max-Schmeling-Halle geöffnet werden. 5898 Zuschauer wollten sich am vierten Advent den letzten Auftritt der BR Volleys in diesem Jahr nicht entgehen lassen. Sie sollten ihr Kommen nicht bereuen, sahen allerdings nicht wie gewohnt einen Spaziergang der Hausherren, sondern eine überaus spannende Begegnung. Die Mannschaft von Trainer Cédric Enard gewann das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den Tabellenfünften United Volleys Frankfurt nach hartem Kampf mit 3:2 (27:25, 20:25, 25:20, 21:25, 15:9). Aber sie mussten diesmal an ihre Grenzen gehen.

Im achten Heimspiel gegen einen nationalen Konkurrenten bedeutete dies den achten Sieg, zum ersten Mal wurden vor den eigenen Fans überhaupt Sätze abgegeben. In der Tabelle führt der Titelverteidiger nach zwölf Siegen dennoch nun mit acht Punkten Vorsprung vor dem Rekordmeister und ewigen Rivalen VfB Friedrichshafen, der in den vergangenen Wochen im Supercup, im deutschen Pokalwettbewerb und in der Bundesliga auch schon dreimal bezwungen wurde. Am 16. Februar stehen die Berliner im Cupfinale gegen Düren. Gefühlt und in Ergebnissen könnte die Dominanz des zehnmaligen deutschen Meisters kaum größer sein

Im Tiebreak lassen die Volleys den Gästen keine Chance

Auch die Gäste waren mit einem Erfolgsgefühl nach Berlin gereist. Sie hatten im CEV-Cup eine 2:3-Heimniederlage gegen Shakhtoir Soligorsk mit einem 3:1-Sieg in Weißrussland noch gedreht und dadurch das Achtelfinale des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs erreicht. Die Hessen haben wie immer in den vergangenen Jahren eine konkurrenzfähige Truppe zusammen. Eine, die selbst den Branchenführer ordentlich ärgern kann, wie sich zeigte. In der Schmeling-Halle holte sie immerhin einen Punkt. Und sie wehrte sich nach Kräften. Wenn es allerdings drauf ankam, wirkte es, als könnten die BR Volleys immer noch etwas zulegen. Oder Zuspieler Sergej Grankin packte wie im ersten Satz Spielzüge aus, die der Kontrahent noch nie gesehen hatte.

Obwohl der wegen seines Achillessehnenanrisses nach wie vor nicht einsatzfähige Benjamin Patch fehlte. Ihn vertrat als Diagonalangreifer sein US-Landsmann Kyle Ensing. Obwohl im ersten Satz schon Samuel Tuia mit einer Muskelverletzung an der linken Wade ausfiel. Für den Franzosen sprangen im Wechsel die Amerikaner Cody Kessel und John T. Hatch in die Bresche. Wenn Grankin ein paar Minuten Pause brauchte, ersetzte den Olympiasieger Pierre Pujol, Europameister von 2015 aus Frankreich. Diese Formation brauchte allerdings ein wenig Zeit, sich zu finden, dadurch gelang den Gästen der Gewinn des zweiten Durchgangs. Im dritten brachte dann eine Asse-Gewitter der Herren Grankin, Moritz Reichert und Ensing die frühe Entscheidung. Im vierten dominierten die Frankfurter. Im Tiebreak waren die United Volleys chancenlos.

Die Hoffnungen in der Champions League hat Niroomand noch nicht begraben

Geschäftsführer Kaweh Niroomand ist es so überzeugend wie lange nicht mehr gelungen, mindestens zwei starke Spieler für jede Position zu verpflichten, das erklärt neben dem schwächelnden Hauptrivalen vom Bodensee, dass die BR Volleys der Liga voranmarschieren. Dass sie bereits im Sommer den vierten Meistertitel in Folge holten, in diesem Herbst zum ersten Mal den Supercup gewannen.

Die einzige Enttäuschung bleibt in diesem ansonsten herausragenden Jahr das Auftreten in der Champions League. Nach den Pleiten gegen die russischen Teams Fakel Nowy Urengoi und Kuzbass Kemerowo ist der Viertelfinaleinzug sehr unwahrscheinlich geworden. Wenngleich Niroomand noch nicht aufgeben mag. „Wir wollen erst mal die nächsten beiden Spiele gegen Fakel und danach in Ljubljana ordentlich bestreiten, danach sehen wir, was noch geht.“

Die meisten Berliner Spieler haben jetzt frei bis zum 3. Januar, können den Kopf für diese schwierige Aufgabe freibekommen. Amerikaner, Franzosen und der Russe Sergej Grankin reisen in ihre Heimat, um sich dort den Weihnachtsbraten schmecken zu lassen. Er wird ihnen umso besser schmecken, nachdem die Partie am vierten Advent wirklich Kraft gekostet hat.

Mehr über die BR Volleys lesen Sie hier.