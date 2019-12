Berlins Trainer Cedric Enard applaudiert am Spielfeldrand.

Am ersten Spieltag setzte sich der deutsche Meister gegen ACH Volley Ljubljana vor 4219 Zuschauern klar durch. Einer war überragend.

Volleyball Berlin Volleys starten mit 3:0-Erfolg in die Königsklasse

Berlin. Die Berlin Volleys sind erfolgreich in die Volleyball-Champions-League gestartet. Am ersten Spieltag der Gruppenphase setzte sich der deutsche Meister gegen ACH Volley Ljubljana vor 4219 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit 3:0 (25:21, 25:15, 26:24) durch.

Allerdings gilt Sloweniens Titelträger in der Gruppe, zu der noch die beiden russischen Clubs Vk Kuzbass Kemerowo und Fakel Nowy Urengoy zählen, nur als Außenseiter. Aus den fünf Vierergruppen der Königklasse kommen die Erstplazierten sowie die drei besten Zweitplatzierten in die K.o.-Runde.

Benjamin Patch mit großer Spielfreude

Die Gäste bekamen zunächst den gegnerischen Diagonalangreifer Benjamin Patch überhaupt nicht unter Kontrolle. Der 25-jährige US-Nationalspieler zeigte enorme Spielfreude. Er holte allein im ersten Satz elf Punkte und wurde dabei von Zuspieler Sergej Grankin auch immer wieder in gute Abschlusspositionen gebracht.

Im zweiten Durchgang übernahm anstelle von Patch häufiger der Franzose Samuel Tuia die Verantwortung, die Angriffe des BR Volleys erfolgreich abzuschließen. Die Berliner dominierten in dieser Phase fast nach Belieben. Geführt vom russischen Nationalspieler Grankin behielten die Gastgeber auch im dritten Satz die Oberband, allerdings etwas weniger souverän.

Weitaus mehr gefordert werden die BR Volleys in ihrem nächsten Champions-Legaue-Spiel am Mittwoch nächster Woche beim russischen Meisterschaftsdritten Fakel Nowy Urengoy.