BR Volleys holen Libero aus Polen

Berlin.. Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys hat sich mit dem Polen Adam Kowalski verstärkt. Der 24 Jahre alte Libero spielte zuletzt in seinem Heimatland beim Erstliga-Elften Chemik Bydgoszcz. Er unterzeichnete bei seinem künftigen Arbeitgeber in Berlin einen Einjahresvertrag. Das teilten die BR Volleys am Donnerstag mit.

Konkurrent für Julian Zenger

Bei den BR Volleys wird sich der 1,80 Meter große Kowalski auf seiner Position dem Konkurrenzkampf mit dem deutschen Nationalspieler Julian Zenger (21), ebenfalls ein Zugang (zuletzt UV Frankfurt), stellen müssen. Volleys-Manager Kaweh Niroomand sagte: „Wir haben Zenger als Stammlibero verpflichtet. Mit Kowalski haben wir aber mehr Möglichkeiten, auf eventuelle Verletzungen zu reagieren und unseren Spielern auch mal Pausen zu gönnen.“

Der Liberoposten bei den BR Volleys war nach dem Ende der Vorsaison vakant gewesen, weil Nicolas Rossard (zu Tours VB) und Dustin Watten (nach Kattowitz) den Verein nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft im Play-off-Finale gegen den VfB Friedrichshafen verlassen hatten.

Schon internationale Einsätze für Polen

Kowalski sammelte von 2013 an Erfahrungen in der starken polnischen PlusLiga, zunächst bei Cerrad Czarni Radom und AZS Czestochowa, ehe er vor zwei Jahren nach Bydgoszcz wechselte. Der Abwehrspezialist, der auch zum Kreis von Polens B-Nationalmannschaft zählt, wird bereits am 19. August zum Trainingsauftakt der BR Volleys in Berlin erwartet.

Bundesliga-Konkurrent Netzhoppers KW-Bestensee hat ...

Auch Netzhoppers verstärken sich

Ofoha wird im Mittelblock seinen Landsmann Kenneth Rooney ersetzen, der nach Ende der vergangenen Saison die Netzhoppers in Richtung seines Heimatlandes Kanada verlassen hatte. Der 2,04 Meter große Ofoha bekommt in seinem neuen Team die Trikotnummer vier. Er spielte in der vergangenen Saison beim CV Mitteldeutschland in der 2. Bundesliga. In den Testpartien der Netzhoppers gegen diesen Gegner war Culic auf den Spieler aufmerksam geworden.