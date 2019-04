BR Volleys vor Einzug ins Meisterschaftsfinale

Die Berlin Recycling Volleys haben im Play-off-Halbfinale das dritte Spiel bei den Alpenvolleys Haching mit 3:1 (25:19, 25:19, 16:25, 25:18) gewonnen. Nach dem zweiten Sieg in der „Best of Five“-Serie kann der Titelverteidiger am Ostersamstag in der Schmeling-Halle (17.30 Uhr/Sport1) bereits ins Finale einziehen. Vor 2400 Zuschauern in der Olympiahalle in Innsbruck zeigten die Gäste einen starken und sehr selbstbewussten Auftritt, nur im vierten Satz musste man einmal kurz durchatmen.

( sid )