BR Volleys verpflichten Olympiasieger Sergei Grankin

Berlin. Im deutschen Pokal sind die BR Volleys im Halbfinale ausgeschieden, in der Champions League droht ihnen das gleiche Schicksal, und in der Bundesliga laufen sie ebenfalls den Erwartungen hinterher. Nun reagiert der neunmalige deutsche Meister und holt Verstärkung auf der Zuspieler-Position. Der 34-jährige Sergei Grankin kommt von Dynamo Moskau nach Berlin. Das meldete am Mittwochfrüh „ivolleymagazine.it“. Der deutsche Klub bestätigte die Meldung der Berliner Morgenpost.

Die personelle Nachbesserung bietet eine Parallele zur vergangenen Saison, die ebenfalls schleppend anlief. Da verpflichteten die BR Volleys den Franzosen Pierre Pujol als neuen Steller und wurden mit dem Franzosen deutscher Meister. Grankin allerdings hat noch weit mehr Reputation zu bieten als Europameister Pujol. 2008 gewann er mit der Nationalmannschaft Russlands Olympia-Bronze in Peking, vier Jahre darauf in London Gold. Er war Juniorenweltmeister und Weltliga-Gewinner. Der 1,95 Meter große Profi spielte seit 2006 für Dynamo Moskau, mit dem Verein wurde er Meister und Pokalsieger, war regelmäßig in der Champions League unterwegs und gewann 2012 auch den CEV-Pokal. Er ist der zweite Olympiasieger nach dem Amerikaner Scott Touzinsky (2010 bis 2015), der das Trikot der BR Volleys trägt.

Einer der besten russischen Zuspieler aller Zeiten hatte Dynamo bisher nur während der Saison 2017/18 verlassen, in der er für Belgorod, ein weiteres russisches Topteam, im Einsatz war. Zu Beginn dieser Saison kehrte Grankin zu seinem Stammverein zurück, wurde aber vor einem Monat von dem Klub freigestellt. Das spielte den BR Volleys in die Karten. „Wir wollten noch einmal nachbessern. Als sich die Gelegenheit bot, einen solch renommierten Spieler zu verpflichten, mussten wir diese ergreifen“, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand der Berliner Morgenpost. Weil bei Dynamo Moskau die Klubführung wechselte, verlässt der 34-Jährige im Streit seinen Stammverein.

„Wir sind stolz, dass ein solcher Spieler sich für die BR Volleys entschieden hat“, sagte Niroomand. Grankin unterschrieb zunächst einen Vertrag bis Saisonende, ist aber nur in der Bundesliga für die Berliner einsetzbar, weil er mit Moskau bereits zu zwei Spielen in der Champions League angetreten war. Am Mittwochabend im Spitzenspiel gegen den VfB Friedrichshafen sollte er allerdings noch zuschauen, weil er erst ein Training mit seinen neuen Kollegen absolviert hatte.