BR Volleys kassieren herbe Niederlage

Berlin. Fast vier Jahre war es Mittwochabend her, dass die Volleyballprofis von Skra Belchatow zuletzt in der Schmeling-Halle aufschlugen. Das war im März 2015 beim Final Four der Champions League, der neunmalige polnische Meister unterlag im Spiel um Platz drei den BR Volleys in fünf Sätzen.

Diesmal trafen sie vor 4252 Fans im Gruppenspiel der europäischen Königsklasse aufeinander, und so viel ist sicher: Zumindest die Berliner sind von solchen Höhen derzeit weit entfernt. Sie verloren 0:3 (21:25, 22:25, 23:25) und haben kaum noch Chancen, die Gruppenphase zu überstehen. Nur die fünf Staffelsieger und die drei besten Zweitplatzierten kommen ins Viertelfinale. Die BR Volleys sind Letzter.

Dabei traten die Gäste ohne ihren besten Angreifer Mariusz Wlazly an. Auch Artur Szalpuk, einer von drei polnischen Weltmeistern im Team, fehlte verletzt. Dennoch wirkten sie kompakter, eingespielter und in allen Elementen ein bisschen stärker. Bei den Berlinern kam der Aufschlag nicht wie erhofft, Skra kam durch die Mitte zu leichten Punkten. Im zweiten Satz vergaben die Berliner eine 17:14-Führung, im dritten einen 9:4-Vorsprung. Die vielen Wechsel von Trainer Cédric blieben ohne Erfolg. Obwohl die BR Volleys sich erbittert gegen die Niederlage wehrten.