Volleyball Berlin Volleys schaffen in Rottenburg dritten Bundesligasieg

Rottenburg. Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga der Männer den dritten Erfolg in Folge erzielt. Beim TV Rottenburg hatte der amtierende deutsche Meister in der Paul-Horn-Arena keine Probleme mit dem Abstiegskandidaten. Die Mannschaft von Trainer Cedric Enard entschied beim 3:0 (25:18, 25:15, 25:20) auch das 13. Aufeinandertreffen mit den Süddeutschen für sich. Mit nunmehr 20 Punkten halten die Volleys somit weiterhin den Kontakt zur Spitze.

Dabei mussten die Berliner weiter auf den neu verpflichteten Nicolas Rossard verzichten. Der Libero fällt mit einem Handbruch noch mindestens drei Wochen aus. Auch ohne die Neuverpflichtung stellte der Champions-League-Teilnehmer beim Tabellenvorletzten die Verhältnisse schnell klar und kam nach 26 Minuten zum ersten Satzgewinn. Noch souveräner sicherten sich die Gäste den zweiten Durchgang. Nach einer 12:8-Führung und dem Ausbau auf 19:12 und 22:13 war der Tabellenvorletzte, der bisher erst insgesamt drei Punkte und vier Sätze gewinnen konnte, schnell besiegt.

Im dritten Durchgang versuchte das Team um Tim Grozer, den kleinen Bruder von Volleyball-Legende Georg Grozer, die Niederlage aufzuschieben. Doch die Berliner ließen sich den siebten Sieg im zehnten Spiel nicht mehr nehmen.

( dpa )