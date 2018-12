BR Volleys drehen Spiel gegen Lüneburg

Berlin. Die Berlin Volleys gehen mit einem Erfolgserlebnis in die Weihnachtsfeiertage. Gegen die SVG Lüneburg egalisierte der deutsche Meister am Sonntag einen 0:2-Satzrückstand und setzte sich am Ende noch 3:2 (20:25, 26:28, 25:21, 25:22, 15:10) durch. Durch den Velust der beiden Sätze bleiben den BR Volleys allerdings nur zwei statt der sonst üblichen drei Punkte.

Vor 5892 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle waren Kyle Russell mit 25 und Moritz Reichert mit 17 Punkten die erfolgreichsten Angreifer beim Sieger. Im Pokal-Halbfinale waren die Berliner unlängst mit 2:3 an den Lüneburgern gescheitert, allerdings auswärts in Hamburg.

Die Volleys mussten am Sonntag ohne ihren erst vor gut zwei Wochen verpflichteten Libero Nicolas Rossard auskommen. Der 24-jährige Franzose hat sich einen Bruch an der rechten Hand zugezogen, frühestens Mitte Januar steht er wieder zur Verfügung. Volleys-Trainer Cedric Enard hatte sein Team gegen Lüneburg auf einigen Positionen umgestellt.

Nach einem 0:2-Satzrückstand bäumten sich die BR Volleys gegen starke Lüneburger energisch auf. Vor allem Russell setzte dem Gegner mit seinen wuchtigen Angriffen gehörig zu. Dem 2,05 Meter großen US-Amerikaner gelangen allein im dritten Satz acht Punkte. Die Gastgeber retteten sich in den Tiebreak, in dem der Gegner nur bis zum 4:4-Zwischenstand mithalten konnte.

