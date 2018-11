Volleyball: Berlin startet mit Sieg in die Champions League

Der Start in die Champions League ist den BR Volleys geglückt: Vor 3950 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gewann der deutsche Volleyball-Meister am Donnerstagabend in seinem ersten Gruppenspiel gegen den belgischen Champion Greenyard Maaseik mit 3:1 (25:23, 25:22, 18:25, 25: 18). Der Plan war, das enttäuschende 0:3 vom vergangenen Sonntag in der Bundesliga gegen Frankfurt vergessen zu machen.

Dieses Vorhaben gelang überzeugend. „Das Wichtigste ist, dass die drei Punkte im Sack sind“, sagte Volleys-Manager Kaweh Niroomand. Vor allem, was den kämpferischen Einsatz anging, waren die Berliner während der zwei Stunden Spielzeit voll auf der Höhe. So machten sie Rückstände in den ersten beiden Sätzen wett, kamen vor allem durch gelungene Blockaktionen immer wieder heran.

Auch wenn dem Team anzumerken ist, dass es noch nicht eingespielt ist, dominierte es den entscheidenden Durchgang von Beginn an. Kyle Russell verwandelte den zweiten Matchball. Ihr nächstes Spiel in diesem Wettbewerb haben die Volleys am 20. Dezember bei Trefl Gdansk.

