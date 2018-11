BR Volleys: Egor Bogachev entwickelt sich zum Stammspieler

Berlin. Elf Punkte verbuchte Egor Bogachev für die Berlin Volleys. Beim mühelosen 3:0-Sieg des deutschen Volleyball-Meisters beim VC Olympia Berlin am Mittwoch war das die zweitbeste Ausbeute. Nur Samuele Tuia platzierte noch zwei Bälle mehr unerreicht im Feld des Gegners. "Ich versuche nur, das in mich gesetzte Vertrauen zurückzuzahlen", sagte Bogachev zu seiner Leistung. Der 21-jährige Außenangreifer, gebürtig in Moskau, ist seit 2017 fest bei den BR Volleys. Doch erst unter dem neuen Trainer Cedric Enard bekommt er deutlich mehr Einsatzzeiten.

In der Partie beim VC Olympia traf Bogachev auf seine sportliche Vergangenheit. Gleich fünf Spieler aus dem aktuellen Kader der BR Volleys sind hervorgegangen aus dem "Projekt VCO": Neben Bogachev auch Georg Klein, Moritz Reichert, Jan Zimmermann und Sebastian Kühner. Den VC Olympia hat der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) in Hohenschönhausen zur Nachwuchsförderung installiert. Das Team ist nahezu identisch mit der deutschen Juniorennationalmannschaft, kein Spieler ist älter als 19 Jahre.

«Deren junge Leute haben es gegen ein so erfahrenes Team wie unseres natürlich schwer», begründete Bogachev die Tatsache, dass das Derby im Sportforum eine einseitige Angelegenheit war. "In einer Woche erwartet uns ein schwereres Kaliber", warnt der 2,03 Meter große Angreifer mit Blick auf die Bundesligapartie am 15. November beim Dauerrivalen VfB Friedrichshafen. Er weiß: "Wir müssen uns steigern gegenüber unserem Auftritt im Supercup." In diesem Wettbewerb hatten die Volley erst vor eineinhalb Wochen gegen den VfB mit 1:3 verloren.

