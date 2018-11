Berlin Volleys ziehen ungefährdet ins Pokal-Viertelfinale

Mainz. Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys hat das Viertelfinale im deutschen Pokal erreicht. Die Hauptstädter gewannen ihr Erstrunden-Match am Samstag beim Zweitligisten TGM Mainz-Gonsenheim ungefährdet mit 3:0 (25:17, 25:13, 25:21). Der ungeschlagene Zweitliga-Spitzenreiter hielt sich vor 400 Zuschauern wacker gegen den großen Favoriten aus Berlin. "Das sind doch die schlimmsten Spiele", hatte Volleys-Zuspieler Jan Zimmermann vor der Partie gewarnt: "Da bist du haushoher Favorit, der Gegner ist hochmotiviert und kniet sich unheimlich rein in die Sache." Am Ende gaben sich die Berliner aber keine Blöße.

Mehr über die BR Volleys lesen Sie hier.

( dpa )