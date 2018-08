BR Volleys verpflichten Benjamin Patch

Die Berlin Volleys haben den US-Amerikaner Benjamin Patch (24) für den Diagonalangriff unter Vertrag genommen. Der US-Nationalspieler kommt vom italienischen Erstligisten Vibo Valentia und unterschrieb beim deutschen Meister einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Der 2,03 Meter große Patch tritt in Berlin die Nachfolge von Paul Carroll an, der zum russischen Club VC Jenisej Krasnojarsk gewechselt ist. „Benjamin ist unglaublich athletisch, springt sehr hoch und hat großes Potenzial“, sagte BR-Manager Kaweh Niroomand.

BR Volleys mit US-Quartett

Patch wird sich bei den BR Volleys nicht allzu fremd fühlen: Mit dem zweiten Diagonalangreifer Kyle Russell sowie den beiden Neuen Jeff Jendryk und Dustin Watten stehen noch drei weitere US-Spieler im Kader der Berliner für die Saison 2018/19.

„Als ich von dem Angebot erfuhr, sagte ich: Ich unterschreibe gleich morgen“ wird Patch auf der Homepage der BR-Volleys zitiert. Zu dem amerikanischen Spirit, der bei den BR-Volleys zu erwarten ist, sagte Patch: „Wir US-Boys sind alle harte Arbeiter. Das wird dem Team hoffentlich viel zusätzliche Energie geben.“

Trainingsstart bei den BR Volleys ist am 20. August. Das erste Bundesligaspiel der neuen Saison bestreitet die Mannschaft am 13. Oktober beim Aufsteiger Helios Grizzlys Giesen in Hildesheim.