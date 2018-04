Ausgerechnet in den Playoffs! Volleys feiern Premieren-Sieg

Die Volleys gehen in der Final-Serie gegen Friedrichshafen in Führung. Es war der erste Saisonsieg gegen den VfB.

Den Zeitpunkt hätten die BR Volleys nicht besser wählen können. Fünf Mal sind sie in dieser Saison schon am VfB Friedrichshafen gescheitert. Ausgerechnet im ersten Spiel der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft gelang der erste Sieg gegen den amtierenden Pokalsieger. "Das war vielleicht der wichtigste Sieg in dieser Saison", sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand nach dem 3:1 (22:25, 25:21, 25:22, 25:19).

Nach dem ersten Satzverlust lagen die Berliner bereits 5:9 im zweiten Durchgang zurück, als Trainer Stelian Moculescu den bis dahin glücklosen Paul Carroll vom Feld nahm und dafür Kyle Russell brachte. Der US-Amerikaner, der in dieser Saison noch nicht wirklich glänzen konnte, trug mit seiner Dynamik maßgeblich zum Sieg der BR Volleys bei. Mit dem Auswärtserfolg haben die Berliner sich in der Best-of-Five-Serie einen Vorteil verschafft. "Jetzt müssen wir das Heimspiel gewinnen, sonst ist alles für die Katz gewesen", sagte Niroomand. Das findet am Sonntag um 15 Uhr in der Schmeling-Halle statt.