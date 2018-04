Finale Erleichterung bei den Volleys

Gibt es jetzt doch noch ein Happy End für den Titelverteidiger? Nach einer bescheidenen oder, wie Geschäftsführer Kaweh Niroomand sagt, "holprigen Saison" mit dem frühen Aus im deutschen Pokal, fünf Niederlagen in der Volleyball-Bundesliga, einem Trainer- und einem Zuspielerwechsel? Die BR Volleys haben sich durch ihr 3:0 bei den United Volleys Rhein-Main am Mittwochabend trotzdem für die Finalserie um die deutsche Meisterschaft gegen Pokalsieger VfB Friedrichshafen qualifiziert. Das erste Spiel im Modus "Best of five" findet nächsten Donnerstag (20 Uhr) am Bodensee statt, am Sonntag darauf (15 Uhr) das zweite in der Schmeling-Halle.

Glückliches Ende oder nicht – Niroomand war zunächst "erleichtert. Mein erster Gedanke nach unserem Sieg in Frankfurt war, dass wir nun die Chance haben, wieder in die Champions League zu kommen". Als Meister direkt, als Vize über eine Qualifikation. So wie das vergangene Jahr verlaufen ist, scheint diese Extrarunde unumgänglich, denn in bisher fünf Saisonvergleichen gewannen stets die Schwaben. Diese niederschmetternde Bilanz gegen den Lieblingsfeind spricht ebenfalls Bände darüber, wie sich das Berliner Team in den letzten Monaten präsentierte.

Davon allerdings will der Manager nichts hören. "Wir treffen auf eine ungemein starke Mannschaft, die nicht einfach zu besiegen ist", gibt Niroomand zu, "aber wir haben zuletzt schon gezeigt: So weit sind die nicht von uns weg." Außerdem sei Play-off eben doch eine ganz spezielle Situation, da spiele Erfahrung eine sehr große Rolle, "und solche Spieler haben wir. Sie wissen, was zu tun ist". Er hofft auch ein bisschen darauf, dass diese Spieler ganz besonders hungrig sind, den Meistertitel zu gewinnen. Denn allzu große Erfolgserlebnisse hatten sie seit vergangenem Mai nicht. Da wurden die BR Volleys zum achten Mal Meister.

2012 nutzte Friedrichshafen die Gunst der Stunde

So wie immer seit 2012, mit nur einer Ausnahme. 2015 führten die Berliner 2:1 in der Serie gegen Friedrichshafen, als sich Paul Carroll verletzte und der VfB die Gunst der Stunde nutzte. Ansonsten dominierte Berlin. Stets dabei waren der Australier Carroll (seit 2011 in Berlin), Robert Kromm und Sebastian Kühner (beide seit 2012). Eine große Generation steuert allerdings auf ihr sportliches Ende zu. "Ich will nicht den Fokus auf etwas anderes richten als auf dieses Finale", sagt Niroomand, "aber natürlich muss man auch mal neue Kräfte sammeln. Es wäre gelogen, wenn ich sage, es geht so weiter. Jeder Lappen ist mal ausgequetscht."

Ein paar Tropfen werden aber noch gebraucht für eine Finalserie, die ordentlich Schweiß kosten wird, wenn sie für die Berliner erfolgreich enden soll. Niroomand macht keinen besorgten Eindruck. "Dass wir Stelian Moculescu als Trainer geholt haben, war ein Glücksfall. Die Mannschaft ist wieder hungrig", glaubt er. Und hat die vielen Niederlagen gegen Friedrichshafen ziemlich satt.

