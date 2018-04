Alles spricht jetzt für Finaleinzug der BR Volleys

Berlin, Deutschland, 14.04.2018: Patrick Steuerwald (RheinMain Volleys 4) verletzt sich beim Play-Off Halbfinale Spiel 1 der Volleyball Bundesliga zwischen Berlin Recycling Volleys und United Volleys Rhein-Main. *** Berlin Germany 14 04 2018 Patrick Steuerwald RheinMain Volleys 4 injured in the Play Off Semifinals Game 1 of the Volleyball Bundesliga between Berlin Recycling Volleys and United Volleys Rhein Main

Trainer Michael Warm nahm die Situation mit Sarkasmus. Ob er und die United Volleys Rhein-Main wohl am nächsten Sonntag erneut nach Berlin kommen würden? "Vielleicht, um hier spazieren zu gehen", brummte er. Aber kaum zu einem entscheidenden Spiel der Halbfinalserie "Best of three" gegen Titelverteidiger BR Volleys. "Ich rechne nicht damit, dass wir das in dieser Konstellation umdrehen können", sagte er wieder sachlich nach dem 0:3 in der ersten Partie in der Schmeling-Halle. Warm geht davon aus, dass am Mittwochabend nach dem zweiten Duell der achte Finaleinzug Berlins in Folge feststeht.

Manager Kaweh Niroomand warnt

Der Favorit versuchte zwar, den Volleyball flach zu halten. "Die Frankfurter sind alles junge Leute, vielleicht sehen wir am Mittwoch bei denen blöd aus", unkte Berlins Trainer Stelian Moculescu. Geschäftsführer Kaweh Niroomand mahnte: "Das wird kein Selbstgänger." Aber gerade diese beiden erfahrenen Funktionäre wissen: Im Play-off ist Erfahrung durch nichts zu ersetzen. Und die hat der Gegner am Sonnabend in der Schmeling-Halle verloren, als Zuspieler Patrick Steuerwald mit einer Verletzung im linken Fußgelenk ausschied und direkt ins Virchow-Klinikum gebracht wurde. Ein Bruch wurde zwar nicht festgestellt, aber Volleyball wird der 32-Jährige vorerst nicht spielen können. An seiner Stelle muss der gut zehn Jahre jüngere Jannis Hopt ran.

"Es ist sicher so, dass der Hopt den Steuerwald nicht gleichwertig ersetzen kann", gab Moculescu zu. Warm assistierte: "Man muss sich mal unseren Altersdurchschnitt anschauen. Und wenn ich jetzt Patrick nicht auf dem Feld habe, sind wir quasi der VC Olympia." Dort spielen nur Nachwuchs-Nationalspieler außer Konkurrenz in der Bundesliga mit.

Doch das beste Argument, warum die Halbfinalserie bald beendet sein dürfte, lieferten die BR Volleys selbst. "Ich habe eine sehr engagierte, aggressive und mit großer Freude aufspielende Mannschaft gesehen", freute sich Niroomand, "das war eine sehr gute Einstimmung auf die Phase der Saison, in der es um die Wurst geht." Mittelblocker Aleksandar Okolic geht davon aus, dass sein Team Mittwoch erneut gewinnt, "wenn wir in Frankfurt noch einmal so konzentriert spielen".

( Dietmar Wenck )