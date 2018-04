Adam White: „Ich gehe da jetzt viel aggressiver ran“

Die Vögel zwitschern so laut, als stünde Adam White (28) mitten im Vogelhaus des Zoos. Der Außenangreifer der BR Volleys ist allerdings gerade zu Hause. Der Australier, der seit dieser Saison in Berlin spielt, liebt die Natur. Mit seiner Frau und zwei Hunden lebt er in Pichelsberg. Ob er dort über den Sommer hinaus bleibt, hängt auch davon ab, wie die Berliner in der Play-off- Halbfinalserie gegen die United Volleys Rhein-Main bestehen, deren erstes von maximal drei Spielen am Sonnabend (18.30 Uhr, Schmeling-Halle) ansteht.

Mister White, was ist zwischen November und Februar mit Ihnen passiert?

Adam White: Keine Ahnung, warum fragen Sie?

Am 22.11. standen Sie in der Startformation beim 2:3 gegen die United Volleys. Danach spielten Sie fast gar nicht mehr, bis Stelian Moculescu als Trainer Luke Reynolds ablöste und Sie am 17.2. gegen die United Volleys einwechselte. Seitdem sind Sie nicht mehr vom Feld wegzudenken. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Ich habe nicht so gut gespielt, Steven Marshall war besser. Das ist Teamsport. Wenn ich nicht spiele, und wir gewinnen trotzdem, ist das für mich okay. Jetzt spiele ich gut, deshalb bin ich natürlich froh.

Geschäftsführer Kaweh Niroomand war zwischenzeitlich kurz davor, Sie als Fehlkauf abzustempeln. Wussten Sie das?

Nein, das wusste ich nicht, aber es ist mir auch egal. Jeder hat seine Meinung. Ich höre da aber nicht drauf. Ich kenne mich und weiß, was ich kann.

Sie wirken selbstbewusster als zu Saisonbeginn, vor allem beim Aufschlag.

Das hat viel mit Stelian Moculescu zu tun. Er hat eine spezielle Vorstellung, wie wir Spieler den Aufschlag angehen sollte. Das hatte großen Einfluss auf mich. Ich gehe da jetzt viel überzeugter und aggressiver ran.

Sie spielen intelligent, nutzen oft den gegnerischen Block, das ist für einen Spieler mit 2,03 Metern nicht unbedingt gewöhnlich. Warum haben Sie sich diese Finesse angeeignet?

Ich habe gemerkt, dass nichts für die Gegner frustrierender ist, als deren Hände zu benutzen, um den Punkt zu machen. Dadurch bekommen sie das Gefühl, dich nicht stoppen zu können.

Wenn ihr Name ausgerufen wird, jubeln die Fans inzwischen fast so laut wie bei Sebastian Kühner. Bekommen Sie das mit?

Mir ist aufgefallen, dass die Fans bei mir inzwischen lauter sind. Das ist cool. Als ich nicht so viel gespielt habe, wussten sie ja auch nicht, was für ein Spieler ich bin. Jetzt können sie sehen, wer ich bin.

Als was für ein Spieler sehen Sie sich?

Ich sehe mich auf dem Feld sehr stabil und verlässlich. Mir ist es wichtig, dem Team in allen Elementen zu helfen und wenig Fehler zu machen.

Was erwarten Sie von der Halbfinalserie gegen Frankfurt?

Das wird hart. Beide Teams spielen sehr aggressiven Volleyball. Am Ende wird es darauf ankommen, wer härter kämpft.

Als Ziel ist neben dem Finaleinzug auch der neunte Meistertitel formuliert. Der große Rivale Friedrichshafen hat vergangene Woche die ersten zwei Niederlagen der Saison einstecken müssen und damit das Final Four der Champions League klar verpasst. Kann das ein Vorteil sein?

Ich denke schon. In unserem letzten Aufeinandertreffen hat der VfB perfekt gespielt, bei uns war noch Luft noch oben. Natürlich will ich noch einmal gegen die spielen, jetzt müssen wir aber erst einmal Frankfurt besiegen.

Nach dem Trainingslager in Kienbaum war zuletzt eine deutliche Steigerung Ihres Teams zu sehen. Wie ist Ihr Gefühl dazu?

Das Camp hat uns noch einmal näher zusammen gebracht, wir kommunizieren viel mehr. Jetzt kommt die Phase, für die man die ganze Saison eigentlich spielt. Ich spüre deutlich, dass wir alle an einem Strang ziehen.

Sie haben einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Werden Sie also noch eine Saison in Berlin bleiben?

Dinge können sich immer ändern. Wenn Niroomand nicht zufrieden mit mir ist, will er mich ja vielleicht gar nicht behalten.