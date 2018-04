Die Volleys müssen die Mannschaft verjüngen

Am Freitagvormittag saß Paul Carroll (31) mit seiner Familie in der Sonne und entspannte sich vor seiner Trainingseinheit mit den BR Volleys. Der Dienstälteste im Kader des amtierenden deutschen Volleyball-Meisters klang gelöst. Das kurze Trainingslager vor dem entscheidenden Duell im Play-off-Viertelfinale gegen die SVG Lüneburg an diesem Sonntag (16 Uhr, Schmeling-Halle) hat dem Australier gut getan. Trainer Stelian Moculescu hatte seine Mannschaft für vier Tage in Kienbaum zusammengezogen, wo sonst auch die Lehrgänge der Volleyball-Nationalmannschaft stattfinden. "Wir konnten die Sonne genießen, Zeit zusammen verbringen und Energie tanken", erzählt Carroll. Sein Landsmann Luke Parry, der Libero, habe über zwei Stunden am Grill gestanden. "Weil wir so viel Fleisch gegessen haben", erzählt Carroll lachend.

In gemütlicher Runde hat Trainer Moculescu den Spielern einiges aus seinem Leben erzählt. "Das hat ihn und seine Philosophie der Mannschaft viel näher gebracht", sagt Sebastian Kühner. Hart trainiert haben die Berliner auch. Zweimal am Tag schufteten sie in der Halle. "Wir haben unsere Körper richtig ausgepowert, um zum Ende der Play-off-Phase davon zu profitieren", sagt Kapitän Robert Kromm. Dass die Partie an diesem Sonntag auch die letzte dieser turbulenten Saison mit Personalrochaden und verpassten Zielen im Pokal und in der Champions League sein könnte, davon wollen zumindest die Spieler nichts hören: "Wir sind uns alle einig, dass wir zu Hause gegen Lüneburg gewinnen", sagt Kühner.

Zukunft von Carroll, Kühner und Kromm ungewiss

Das Hinspiel in Berlin ging 3:0 an die Volleys, in Hamburg siegte das Team von Trainer Stefan Hübner 3:1. Der Gewinner trifft im Play-off-Halbfinale am 15. April auf Herrsching oder die United Volleys Rhein-Main. "In Kienbaum ist uns allen das klare Ziel der Meisterschaft noch einmal ins Bewusstsein gerückt", verrät Kromm. Seit 2012 spielt er schon in Berlin, genau wie Kühner. Carroll ist sogar schon ein Jahr länger dabei. Bei allen dreien ist die Zukunft ungewiss. "Bei mir ist noch alles offen", sagt Kühner, der sich aber fit fühlt und gern weiterspielen würde.

Carroll, inzwischen zweifacher Familienvater, könnte sich auch vorstellen, nach Kalifornien zu gehen, wo die Eltern seiner Frau leben. "Ich habe mit Manager Kaweh Niroomand bislang nur über diese Saison gesprochen", sagt er. Auch Robert Kromm betont, er wolle erst einmal die Saison zu Ende spielen. Carroll ist überzeugt: "In den kommenden Wochen werden wir die besten Spiele von Robert sehen."

In Kienbaum habe der Kapitän erzählt, dass es ihm am Ende der Saison am leichtesten fällt, seine beste Leistung abzurufen, weil er sich dann keine Sorgen mehr um seine Truppe machen muss, die zusammenzuhalten er als Aufgabe erachtet. "Wenn Robert frei spielt, ist er der Wahnsinn", schwärmt Carroll. Das war auch im vergangenen Jahr zu sehen, als Kromm über sich hinauswuchs und mit seiner Mannschaft die Meisterschale in die Höhe heben durfte. "Am Ende standen wir ganz oben", erinnert sich Carroll. Es klingt wie eine Prophezeiung.

