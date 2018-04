Volleys tanken im Trainingslager neues Selbstbewusstsein

Am Sonntag müssen die Berliner sich gegen Lüneburg in Top-Form präsentieren. Nur mit einem Sieg stehen sie im Halbfinale.

Nur ein Sieg zählt für die BR Volleys. In der "best of three"-Serie steht es zwischen den Berlinern und Lüneburg 1:1. Am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle (16 Uhr) folgt das dritte Aufeinandertreffen. Das Team, das gewinnt, steht im Halbfinale um die Meisterschaft. Vor diesem richtungsweisenden Spiel zog sich Trainer Stelian Moculescu mit seiner Mannschaft zurück. Die Volleys fuhren ins Trainingslager nach Kienbaum.

"Ich bin glücklich über diese Möglichkeit. Das Wetter und die Stimmung in der Mannschaft waren gut. Es gab uns die Gelegenheit, auch abseits der Trainingshalle zusammenzurücken, z.B. beim gemeinsamen Grillen. Ich konnte wichtige Einzel- sowie Teamgespräche führen. Dazu haben wir intensives Videostudium betrieben und Fehler aus vergangenen Spielen analysiert. Ich bin wirklich zufrieden und glaube, das hat uns gut getan", sagt Trainer Moculescu.

Die Viertelfinal-Spiele gegen Lüneburg waren sehr unterschiedlich. Das erste Spiel gewannen die Volleys 3:0, die zweite Partie verloren sie 1:3. "Man könnte natürlich vermuten, das lag am jeweiligen Heimvorteil. Ich glaube das aber nicht. In Berlin ist Lüneburg vielleicht nicht ganz mit der Idealbesetzung angetreten. Zuspieler Adam Kocian beispielsweise hat beim zweiten Duell ein ganz starkes Spiel gemacht. Dazu sind den Lüneburgern in diesem Match einige schwierige und wichtige Bälle exzellent gelungen. Das macht dann oft den Unterschied, wenn es 22:22 steht", erklärt Trainer Moculescu.

Er analysierte das vergangene Spiel noch einmal mit der Mannschaft. Moculescu: "Es waren im zweiten Match nur Kleinigkeiten, die uns zuvor im Heimspiel besser gelungen sind und hoffentlich am Sonntag auch wieder gelingen werden. Mehr verrate ich dazu nicht."

( BM )