Volleys brauchen drittes Viertelfinal-Match

Hamburg. Die Berlin Volleys haben den vorzeitigen Halbfinaleinzug verpasst. Der deutsche Volleyball-Meister unterlag im zweiten Playoff-Viertelfinalmatch am Samstag bei der SVG Lüneburg mit 1:3 (22:25; 25:22; 21:25; 25:27) und kassierte in der Serie "Best Of Three"-Serie den 1:1-Ausgleich. Die erste Partie hatten die Hauptstädter mit 3:0 gewonnen. Nun kommt es am 8. April in der Max-Schmeling-Halle zum entscheidenden Duell um den Einzug in die Runde der letzten vier Teams.

Im ersten Satz hatten die Volleys lange Zeit die Kontrolle über das Spiel und führten erst 10:6 und etwas später 16:12. Doch Lüneburg kam immer näher heran. Und mit drei Blocks hintereinander drehten die Gastgeber den ersten Durchgang, gingen 23:21 in Führung und gewannen den ersten Satz mit 25:22.

Im zweiten Satz setzten sich die Volleys nach anfänglicher Ausgeglichenheit mit 14:11 ein wenig ab und sicherten sich den zweiten Durchgang mit 25:22. Diagonalangreifer Paul Carroll verwandelte den Ball zum Satzgewinn. Der dritte Satz verlief eng, erst gegen Ende setzten sich die Gastgeber ab und ließen sich beim Stand von 24:20 die 2:1-Führung nicht mehr nehmen.

Die Volleys starteten konzentriert in den vierten Satz und lagen 8:4 und 11:8 vorn. Doch Lüneburg glich zum 11:11 aus. Der Satz blieb bis zum Ende hart umkämpft. Und wie so häufig an diesem Abend hatten die Norddeutschen mit dem 27:25 das bessere Ende für sich.

( dpa )