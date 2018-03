Volleys sind bereit für die Playoffs

Die Berlin Volleys gehen mit einem Sieg in die Playoffs. In der K.o.-Runde geht es nun gegen Lüneburg.

Berlin. Mittelblocker Georg Klein von den Berlin Volleys verlieh seiner Vorfreude Ausdruck. "Wir sind bereit für die Playoffs", sagte der 2,00-Meter-Hüne nach dem ungefährdeten 3:0-Erfolg am Samstag zum Hauptrundenabschluss in der Volleyball-Bundesliga gegen die Bisons Bühl. Im Viertelfinale geht es nun gegen die SVG Lüneburg, den Tabellensiebten. "Ein unangenehmer Gegner", warnt Manager Kaweh Niroomand.

Erstmals treffen beide Mannschaften am Mittwoch in Berlin aufeinander, am Samstag folgt die zweite Partie in Hamburg. Sollte es danach 1:1 stehen, folgt ein entscheidendes drittes Spiel. Die Auswärtsauftritte der BR Volleys bei den Lüneburgern waren bisher wenig erfolgreich. Die Niedersachsen haben nach ihrem Aufstieg 2014 den Hauptstadtclub in fünf Bundesligapartien zuhause viermal bezwungen, zuletzt vor sechs Wochen mit 3:0.

Diese Niederlage führte bei den Berlinern zum Trainerwechsel: Stelian Moculescu (67) löste Luke Reynolds (32) ab. Seither geht es aufwärts. "Wir haben uns entwickelt, sind besser geworden", sagte Außenangreifer Robert Kromm. Niroomand bestätigt: "Die Körpersprache und die ganze Einstellung ist eine andere geworden, auch die Ordnung auf dem Feld hat sich verbessert."

Den klaren Sieg gegen Bühl wollte bei den BR Volleys niemand überbewerten. Kromm registrierte: "Die sind ja nicht mit ihrer besten Aufstellung angetreten." Dahinter steckte wohl Kalkül. Moculescu vermutet: "Sie wollten Kilometer sparen." Hätte Bühl bei den BR Volleys gewonnen, wäre die Mannschaft in der Tabelle an der SVG Lüneburg vorbeigezogen auf Platz sieben – und hätte dann am Mittwoch erneut im 715 Kilometer entfernten Berlin antreten müssen. Jetzt brauchen die Bühler zu ihrem Viertelfinal-Kontrahenten VfB Friedrichshafen nur 220 Kilometer weit zu fahren.

Mehr zum Thema:

Für den Titel müssen die Volleys den VfB-Code knacken

Volleys gehen als Außenseiter ins Titel-Rennen

Volleys feiern Sieg zum Abschluss

( dpa )