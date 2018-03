Für den Titel müssen die Volleys den VfB-Code knacken

Berlin. Erschöpft und enttäuscht landeten die BR Volleys am Freitagmittag nach der 0:3-Niederlage gegen den VfB Friedrichshafen am Flughafen Tegel. Nach dem überraschenden Einzug ins Final Four der Champions League im vergangenen Jahr, bleibt dieses Mal eine Platzierung unter den besten zwölf Mannschaften der Welt. "Das ist nach dem Aus im Pokal schon das zweite Ziel, das wir verpasst haben", sagt Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

"Wir müssen endlich eine Lösung finden, die Spielweise des VfB zu knacken", ergänzt der Manager im Hinblick auf die Meisterschaft. Setzen die Favoriten sich im Play-off durch, treffen sie in der Finalrunde wieder aufeinander. Am Sonnabend (19 Uhr, Max-Schmeling-Halle) empfangen die BR Volleys aber erst einmal den Pokalfinalisten Bühl zum letzten Hauptrundenspiel. Während die Berliner mit 43 Punkten Rang zwei sicher haben, kämpft Bühl noch um eine bessere Platzierung. Aktuell steht die Mannschaft aus der badischen Stadt auf Rang acht der Tabelle. Im Erfolgsfall können die Bühler die SVG Lüneburg noch überholen. Dann würde Bühl im Play-off-Viertelfinale wieder auf Berlin treffen.

Okolic und Carroll haben Knieprobleme

Kaweh Niroomand hat andere Sorgen: Sowohl Aleksandar Okolic als auch Paul Carroll kämpfen mit Knieproblemen, Okolic hat sich zudem den kleinen Finger der linken Hand gebrochen. In Friedrichshafen waren beide nicht zu ihrer Bestleistung fähig. Gegen Bühl werden wohl Georg Klein und Kyle Russell Spielpraxis bekommen. Außerdem ist davon auszugehen, dass Egor Bogachev wieder zum Einsatz kommt.

"Das Spiel steht ganz im Zeichen des Nachwuchses", sagt Geschäftsführer Niroomand. In der Schmeling-Halle wird das neue Trikot für die Saison 2018/19 vorgestellt. Auf dem Hemd kann jeder Fan seinen Namen verewigen lassen und damit die Nachwuchsarbeit der Berliner fördern. Die Partie soll aber nicht in den Hintergrund rücken. "Wir werden unser Bestes geben, weil das für die anderen Teams auch wichtig ist", sagt Niroomand.

