Was Brad Pitt und Vital Heynen gemeinsam haben

Berlin. Man muss Athanasios Protopsaltis einfach bewundern. Der Grieche steht auf der Liste der wertvollsten Spieler der Volleyball-Bundesliga ganz oben. Im Champions-League-Spiel gegen die BR Volleys war er am vergangenen Mittwoch mit 24 Punkten der herausragende Akteur auf Seiten des VfB Friedrichshafen, dabei ist Protopsaltis gerade einmal 1,85 Meter groß. In so ziemlich jedem Nachwuchszentrum Deutschlands hätte man den 24-Jährigen ausgemustert, weil er für einen Außenangreifer zu klein sei. Sein Trainer Vital Heynen sieht das anders: "Zu viele Leute denken, dass die physische Begrenzung im Volleyball den Unterschied macht. Ich denke das nicht. Es kommt darauf an, was dahintersteckt."

Mit Sieg 34 in den Top Sechs der Champions League

Als Vorbild für sein Tun nennt Heynen den Film "Moneyball - die Kunst zu gewinnen", in dem Brad Pitt als Manager eines Baseball-Klubs alles bisher Dagewesene auf den Kopf stellt und mit einem Team aus Spielern, die übersehen oder ausgemustert wurden, einen Ligarekord von 20 Siegen in Folge aufstellt. Friedrichshafen feiert inzwischen eine 33 Spiele andauernde Serie. Mit einem Sieg im Champions-League-Rückspiel gegen die BR Volleys an diesem Donnerstag (20 Uhr, DAZN und laola1.tv), würde der VfB in den elitären Kreis der sechs besten Teams Europas einziehen.

"Vital hat die große Gabe, Leute herauszubringen, die andere nicht sehen", sagt Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand. Heynen vertritt außerdem eine Spielphilosophie, die ganz im Kontrast zu dem spektakulären Risikostil steht, denn der Großteil der europäischen Trainer praktiziert. Das Konzept des Belgiers heißt Fehlervermeidung. Sein Team gewinnt Spiele über eine starke Annahme und eine disziplinierte Abwehrarbeit. "Das ist krass, was Heynen da macht", sagt der ehemalige Nationalspieler Björn Andrae von den Netzhoppers KW-Bestensee, "manchmal frage ich mich, wie es sein kann, dass die Top-Teams es nicht schaffen, denen ein Bein zu stellen."

Die BR Volleys waren am vergangenen Mittwoch nah dran. Mit druckvollen Aufschlägen brachten sie den VfB aus dem Konzept. Auch im Angriff und Block waren die Berliner stärker. Sie erzielten 85 Punkte aus eigener Kraft, der VfB 72. Dafür machte Friedrichshafen aber nur 22 Fehler, die Berliner 34.

Am liebsten wäre dem Trainer ein Duell mit Zenit Kasan

Die Bundesliga dominiert Friedrichshafen in dieser Saison, in der Champions League siegte das Team gegen Ankara, Thessaloniki und den finnischen Klub Sastamala. "Mich würde interessieren, ob wir das gegen die Polen oder Kasan auch schaffen", sagt Heynen, der künftig im Zweitjob Weltmeister Polen trainiert. Zenit Kasan, Gastgeber des Finalturniers, spielt den wohl aggressivsten Volleyball, den es weltweit zu sehen gibt. Kaum ein Spieler ist unter zwei Meter groß. Heynen würde sich nur zu gern mit diesen Riesen messen. "Wenn Berlin mir diesen Spaß wegnimmt, wünsche ich ihnen viel Erfolg", sagt er.

Trotz drei Siegen in dieser Saison unterschätzt er die BR Volleys nicht. Er weiß, dass sein Team Probleme bekommt, wenn es den Berlinern gelingt, wenig Fehler und richtig viel Druck zu machen. "Das wird das beste Champions-League-Spiel in dieser Saison", erwartet Heynen. Bei einem klaren Auswärtssieg (3:0, 3:1) wären die BR Volleys eine Runde weiter. Gewinnen sie – wie der VfB in Berlin – 3:2, entscheidet direkt im Anschluss der "Golden Set" bis 15 Punkte. "Irgendwann endet jede Serie, ich weiß das", sagt Heynen. Manager Billy Bean alias Brad Pitt scheiterte im Film "Moneyball" übrigens auch in der Knockout-Runde.