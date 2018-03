Stelian Moculescu: „Als hätte ich mich neu verliebt“

Berlin. Zwanzig Minuten vor dem vereinbarten Termin ist Stelian Moculescu (67) bereits da. Der Trainer der BR Volleys ist ein Mann der alten Schule, der sich dennoch wie ein kleines Kind über das große Abenteuer freut, das er gerade in Berlin erlebt. Im Interview spricht er über seinen Rücktritt vom Rücktritt, Prognosen zur Zukunft des FC Bayern München und das Play-off-Spiel am Mittwoch in der Champions League (19.30 Uhr, Schmeling-Halle) gegen den VfB Friedrichshafen, mit dem er innerhalb von 19 Jahren 27 Titel gewann.

Die Konstellation BRVolleys, VfB Friedrichshafen und Stelian Moculescu hat es in der Schmeling-Halle zuletzt vor zwei Jahren gegeben. Damals war es ihr Abschiedsspiel nach 40 Jahren Trainertätigkeit. Am heutigen Mittwoch geht es um die Champions League. Wie konnte das passieren?

Stelian Moculescu: Ab und zu muss ich schon schmunzeln. Damals hatte ich es ausgeschlossen, je wieder Trainer zu sein. Der Gedanke, mich nochmal in eine Halle zu stellen, kam tatsächlich erst mit der Anfrage aus Berlin. Wenn mir einer an dem Freitag davor gesagt hätte, dass ich am Montag hier stehe, hätte ich ihm gesagt, er sei verrückt.

Was hat sich verändert seit Ihrem Abschied?

Wenn ich vergleiche, wie ich damals in der Halle stand und wie ich jetzt bin, ist das ein ziemlicher Unterschied. Irgendwann hatte ich einfach keine Kraft mehr, etwas zu geben. Während meiner Pause und der Arbeit mit Österreichs Beachvolleyballern habe ich aber gemerkt, dass ich wieder anfange zu brennen. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch einmal so kommt.

Mit welchem Gefühl treten Sie jetzt dem Klub gegenüber, den sie in knapp 20 Jahren zu großen Erfolgen geführt haben?

Das hat schon etwas. Allerdings denke ich, dass es für die Öffentlichkeit brisanter ist als für mich persönlich. Es sind nur noch drei Spieler dabei, die ich kenne. Das Kapitel Friedrichshafen ist beendet. Jetzt geht es auf der anderen Seite weiter.

Vital Heynen hat gerade 31 Siege in Serie mit dem VfB gefeiert. Wie geht es Ihnen damit, Ihren direkten Nachfolger so erfolgreich zu sehen?

Ich freue mich, dass es beim VfB so gut läuft. Ich habe in Dachau oder München schon erlebt, wie es bergab ging, nachdem ich weg war. Vital Heynen hat eine völlig andere Philosophie als ich. Es reizt mich, dagegen zu spielen. Ich denke, das ist etwas, auf das Volleyball-Deutschland sich freut.

Heynen setzt auf Fehlervermeidung, Sie auf Aggressivität und Risiko. Was wird sich durchsetzen?

Die Problematik ist, dass ich in einem Monat nicht übermäßig viel verändern kann. Ich kann die Spieler nur überzeugen, dass meine Philosophie gut ist. Gegen die Netzhoppers hat man gesehen, was passiert, wenn ein Adam White gut aufschlägt. Das kann für Flurschaden sorgen. Ich möchte, dass das alle verinnerlichen. Mit diesem Gedanken habe ich über 40 Titel und die Champions League gewonnen.

White war zuletzt häufig statt Kapitän Robert Kromm in der Startformation, dabei hatte Geschäftsführer Kaweh Niroomand ihn, bevor sie kamen, fast schon als Fehlkauf abgestempelt. Was haben Sie mit ihm angestellt?

Technisch kann ich gar nicht so viel machen. Spieler Ende 20 ändern nicht mehr viel. Es spielt sich mehr im Kopf ab. Du musst eine Atmosphäre aufbauen, in der sie dir vertrauen. Wenn die Spieler sich denken: "Der Alte macht das schon", funktioniert das auch. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir Robert wieder Selbstvertrauen verschaffen.

Meist haben Sie sich neben dem Sport auch um Marketing und Management eines Klubs gekümmert. Wie gehen Sie damit um, in Berlin bei diesen Bereichen außen vor zu sein?

Das ist herrlich. Es ist ja ein Irrglaube, dass ich all diese Dinge damals gemacht hab, weil mir das so viel Spaß gemacht hätte. Im Grunde genommen bin ich ein gemütlicher Mensch. Ich reiße mich nicht um die Arbeit, aber bevor es jemand schlecht macht, mache ich es lieber selber. Das war bisher überall so. Den geborenen guten Manager gibt es im Volleyball leider nicht. In Berlin haben wir einen Kaweh Niroomand, dahinter wird es aber schon eng.

Sie haben Ihr Haus am Bodensee für das Projekt hier kurzzeitig gegen eine Wohnung in Berlin getauscht. Wie geht es Ihnen und Ihrer Frau damit?

Uns tut das gut. Es ist ein bisschen, als hätten wir uns neu verliebt.

Sie strahlen ja richtig.

Ja, das ist auch so. Wir sind über 41 Jahre verheiratet. Dieses Gefühl, jetzt hier zu sein und alles zu improvisieren, so als würden wir gerade anfangen im Leben mit unserer Zweizimmerwohnung, das hat seinen Reiz. Meine Frau sagt aber auch: Bis Mai machen wir das und dann lassen wir es auch wieder.

Was muss passieren, damit Sie länger Trainer in Berlin bleiben?

Ich stelle mir gar nichts vor. Ich habe ja auch mal gesagt, ich höre auf und jetzt regen sich Leute darüber auf, dass ich wieder anfange. Als hätte ich das von heute auf morgen entschieden. Der Heynckes hat ja auch aufgehört, und dann kam er wieder. Der macht sicher noch ein Jahr weiter. Wer soll das auch sonst machen beim FC Bayern? Ich finde auch geil, wie er sich als Trainer entwickelt hat. Ich kenne ihn ja noch aus alten Zeiten, er hat jetzt eine ganz andere Souveränität. Wir Trainer werden ja auch nicht älter und gleichzeitig dümmer. Es wäre nicht schlecht, wenn man ab und zu mal auf Ältere hört.

So wie Sie auf Ihren Großvater?

Er hat mir eine große Sache beigebracht und zwar, dass alles, das mit "-ismus" endet, wie Sozialismus, Kapitalismus und so weiter scheiße ist. Er hat mich so geprägt, dass ich mit 14 Jahren schon den Gedanken hatte, aus Rumänien abzuhauen. Als 1966 klar war, dass München der Austragungsort für die Olympischen Spiele wird, wusste ich, dass ich dort versuche, rauszukommen. Damals hatte ich das Asyl nach zwei Tagen. Da hat sich keine Sau aufgeregt, das war eine andere Welt. Aber ich musste meine Fingerabdrücke abgeben, und das war korrekt so.

Im Gegensatz zu heute?

Ja, in meinen Augen werden kapitale Fehler gemacht. Dass die Menschen flüchten, aus Syrien beispielsweise, ist ja keine Frage, wenn man die Bilder von dort sieht. Es kann aber nicht sein, dass du Leute ins Land lässt, und nicht weißt, wer das ist. Und anstatt sie zu verteilen, entwickeln sich Ghettos. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass ältere Menschen Angst haben. Hier in Deutschland haben wir alle nur Rechte. Aber dass man auch Pflichten hat, das wird gern verschwiegen. Auch ich bin als Ausländer hergekommen. Am Anfang waren wir in einem Kreis von Rumänen, die haben vieles schlecht gefunden. Da habe ich gesagt: Hat euch jemand hergerufen? Nein. Lernt die Sprache, denn ihr seid nicht in der Lage, ein Brot zu bestellen. Dann schaut, wie die Menschen hier leben, denn wenn ihr so leben wollt, wie vorher, dann bleibt in Rumänien.

Sie haben inzwischen selbst sieben Enkelkinder. Was geben Sie denen mit?

Mein Vater ist relativ zügig abgehauen, nachdem ich geboren wurde, und ich habe immer gesagt: Das passiert meinen Kindern nicht. Meine Frau hat zehn Freundinnen, sie ist die einzige, die noch verheiratet ist. Die Männer von den anderen haben sich alle verjüngt. Das Leben ist nicht immer nur unbeschwert. Ich bin kein Freund davon, bei Problemen immer gleich etwas Neues zu machen. Deshalb war ich als Trainer auch immer sehr lange bei meinen Stationen.

Dann würde ein nur drei Monate andauerndes Intermezzo bei den BR Volleys ja auch gar nicht in Ihren Lebenslauf passen, oder?

Das kann ich noch nicht beantworten. Viel hängt von meiner Frau ab. Ich habe keinen Bock, mit 68 alleine in einer Wohnung zu sitzen. Das ist nicht das Leben, das ich mir vorgestellt habe. Wenn es aber einen Ort gibt, an dem ich als Trainer weitermachen würde, wäre es nur Berlin.