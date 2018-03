BR Volleys gehen als Zweiter ins Play-off

Berlin. Noch bevor Adam White den Ball berührte, huschte ein Lächeln über sein Gesicht. Dem Außenangreifer der BR Volleys war wohl bewusst, dass die Gegner seinen Aufschlag fürchteten. Wie zuletzt häufiger, setzte Volleys-Trainer Stelian Moculescu im Derby der Volleyball-Bundesliga gegen die Netzhoppers KW Bestensee auf den Australier anstelle von Kapitän Robert Kromm. White rechtfertigte diese Aufstellung auch mit vier seinen Assen und einer insgesamt soliden Leistung beim 3:0-Sieg (25:23, 25:11, 32:30).

Im Viertelfinale gegen den Tabellensiebten

"Durch die Möglichkeit zu spielen, hat Adam jetzt mehr Selbstvertrauen und wir haben mehr Breite im Kader", freute sich Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand. Mit den drei Punkten haben die Berliner zwei Spiele vor Ende der Hauptrunde Platz zwei gesichert und treffen im Play-off auf den Tabellensiebten.

Während die 4.063 Zuschauer in Satz eins und drei wieder Unsicherheiten im Spiel der Gastgeber beobachten konnten, schöpften die BR Volleys im zweiten Satz ihr Potenzial voll aus. "Da waren wir sehr aggressiv, so müssen wir auch gegen Friedrichshafen spielen", sagte White. Am Mittwoch empfangen er und sein Team in der Champions League den Pokalsieger vom Bodensee, der in dieser Saison noch kein Spiel verloren hat (19.30 Uhr, Schmeling-Halle).