BR Volleys treffen in Champions League auf Friedrichshafen

Berlin. Schon bevor der Zettel mit der Aufschrift "BR Volleys" aus der Loskugel befreit wurde, war klar, was im Play-off der Volleyball Champions League passieren würde. Es war nur noch ein Gegner übrig: Im deutschen Duell treffen die Berliner auf den VfB Friedrichshafen. "Das ist das beste Los, auch wenn mir das keiner glauben will", sagt Kaweh Niroomand. Für das Hinspiel (vrs. 14. März, Schmeling-Halle) hofft der Volleys-Geschäftsführer auf zahlreiche Zuschauer, denn die Konstellation mit Trainer Stelian Moculescu, der auf seinen Ex-Klub trifft, mit dem er 2007 die Champions League gewann, könnte kaum dramatischer sein.

Kürzlich sagte Moculescu noch, Fußball-Trainer Ottmar Hitzfeld habe ja auch lange Zeit in Dortmund gearbeitet, bevor er große Erfolge beim Rivalen FC Bayern München feierte. Und momentan erinnert Friedrichshafen tatsächlich an die schier unbesiegbaren Münchner: Wettbewerbsübergreifend hat die Mannschaft von Moculescus Nachfolger Vital Heynen 30 Partien in Serie gewonnen. Nummer 31 würde an diesem Sonntag in Mannheim den Pokalsieg bedeuten (13.45 Uhr, SWR). Doch Niroomand bleibt gelassen: "Irgendwann muss jede Serie einmal reißen."